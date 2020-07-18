52 yıllık isyan: 6. Filo Defol!

15 Temmuz 1968 tarihinde Dolmabahçe’ye demirleyen ABD 6. Filosu’na karşı düzenlenen protesto eylemleri, 17 Temmuz 1968 tarihinde ABD askerlerinin Dolmabahçe'den denize dökülmesi ile doruk noktasına ulaşmıştı.

ABD 6. Filosu'na bağlı askerlerin Dolmabahçe’den denize dökülmelerinin üzerinden 52 yıl geçti.

Protestolarla karşılandı

ABD’nin Akdeniz’de görevli 6. Filosu'na bağlı bir uçak gemisi ile beş destroyer, sekiz günlük bir ziyaret için 15 Temmuz’da İstanbul’a geldi.

6. Filo’nun Dolmabahçe’ye demirlemesi, ülkede büyük protestolarla karşılandı.



Dönemin gençlik hareketi, ‘6. Filo Defol’ sloganıyla üniversitelerde başta olmak üzere örgütledikleri protestolar, afişler ve bildirilerle 6.Filo’ya karşı olan tepkilerini gösterdi, sokak gösterileri düzenledi

O dönem hazırlanan bildirilerden biri şöyle:

‘’6. Filo, 54 tane ikili anlaşmanın ve 101 adet Amerikan üssünün bekçisidir ve halkımıza dost değil düşman bir kuvvettir… 6. Filo toprak ağalarının düzenini beklemektedir… 6. Filo, düşük ücretlerle çalıştırılan işçilerin değil, bu işçileri sömüren, bu işçileri ücret kölesi olarak çalıştıran sömürgen şirketlerin düzenini beklemektedir… 6. Filo, petrolümüzden bakırımıza tüm yeraltı kaynaklarımızı soyan yabancı şirketlerin düzenini beklemektedir… Kısaca 6. Filo, bu çürümüş ve halk düşmanı düzenin bekçiliğini yapmaktadır.’’

Devrimci gençler bayrakları yarıya indirdi

6. Filo’nun Dolmabahçe’ye demirlediği gün 100 kadar İTÜ öğrencisi Dolmabahçe rıhtımındaki gönderlerde Türk bayraklarını yarıya kadar çekerek bu ziyareti protesto etti.



Protesto sırasında İTÜ Talebe Birliği Başkanı Harun Karadeniz yaptığı konuşmada “Türkiye’nin tam bağımsız olduğuna inanmıyoruz ve onun için de bayrakları yarıya kadar çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Protestolar büyüyor

16 Temmuz’da da Dolmabahçe’de bir protesto gösteri düzenledi. Gün içinde zaman zaman polis ve devrimci öğrenciler arasında çatışmalar yaşandı.



Aynı gün devrimci öğrenciler, ABD askerlerinin kaldığı oteli taşladılar. Yaşanan gelişmelere iktidarın cevabı ise 16 öğrenciyi Amerikan erlerine boya attıkları ve oteli taşladıkları için “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı hareket ettikleri” gerekçesiyle Adliye’ye sevk etmek oldu.



Adliyeye sevk edilen öğrenciler, gözaltına alınmalarını “Tanklarıyla toplarıyla gelseler dahi - Sosyalist olacak Türk’ün ülkesi”, “Kasırgalar, fırtınalar sükun bulacak - Pis Amerika selam duracak” marş ve sloganlarıyla protesto ettiler. Ayrıca adliyede de polisin öğrencilere saldırdığı görüldü.

Vedat Demircioğlu katledildi

6.Filo karşıtı eylemlerden rahatsız olan ve rahatsızlıklarını açıkça dile getiren iktidarın, anti emperyalist mücadeleye karşı giriştiği saldırılardan biri İstanbul Teknik Üniversite Yurdu’nda yaşandı.



17 Temmuz’da İTÜ öğrencileri tarafından yapılan 6. Filo karşıtı eylemin ardından, polis Gümüşsuyu’ndaki İTÜ Yurdu’nu bastı.



Baskın sırasında çok sayıda öğrenci gözaltına alınırken 53 öğrenci, 4 polis yaralandı; polis tarafından dövülen üç öğrenci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Coplarla yurttaki öğrencilere saldıran polis, 6. Filo eylemlerinin öne çıkan isimlerinden Vedat Demircioğlu’nu yurdun ikinci katından attı. İkinci kattan atılan Vedat Demircioğlu, düştükten sonra yine polis tarafından tekmelendi, sürüklendi.



Hastaneye kaldırılan Demircioğlu, 7 gün kaldığı komadan çıkamadı, yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından İTÜ Öğrenci Birliği Başkanları Harun Karadeniz ve Çetin Uygur, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a bir ihtar mektubu gönderdi.

Demircioğlu'nun yurdun penceresinden atılması tepkileri büyüttü, 6. Filo denize dökülüyor

İTÜ Yurdu’nun basılmasının ve Vedat Demircioğlu’nun yurdun ikinci katından aşağıya atılmasının ardından ABD 6. Filosu’na duyulan öfke arttı.



Öncülüğünü Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının çektiği birçok üniversiteden devrimci, 18 Temmuz günü Taksim’de toplandı.



Deniz Gezmiş’in “Akın var, güneşe akın/ Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın” dizelerini okumasının ardından Dolmabahçe’ye doğru yürüyüşe geçen devrimci gençler, karaya çıkan 6. Filo askerlerini denize döktü.



