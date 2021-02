38 askerin ölümünün gerçek hikayesi: Hediye edilen ev, Özal, Sarıgül ve Erdem...

“Gara şehidinin babasına Zeynel Abidin Erdem'den ev” şeklinde bir haber gündeme geldi geçtiğimiz günlerde.

Erdem hakkındaki bu “reklam” haber, yandaş medyanın neredeyse tamamında kendisine yer buldu.

Bu açık "reklam" haberin arkasındaki gerçek için sayfaları biraz geriye çevirmek gerekiyor...

İspanya’dan alınan CASA tipi uçaklar 2001 yılında iki ayrı kaza haberiyle gündeme geldi.

Bu kazalarda toplam 38 asker yaşamını yitirdi.

Yaşanan bu ölüm haberleri, takvim sayfalarının daha da geriye çevrilmesine neden olacaktı.

Eski SHP milletvekili Tevfik Koçak, TBMM Başkanlığı'na 30 Ekim 1989 günü CASA uçaklarının alımıyla ilgili bir soru önergesi veriyor. Sorduğu soruların Başbakan Turgut Özal tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istiyordu.

Ancak Koçak’ın önergesi 2 gün sonra, 1 Kasım günü sahte imzayla geri çekiliyordu.

İspanya’dan tanesi 5,7 milyon dolar yerine, 9,6 milyon dolara alındığı belirtilen, hem güvensiz hem de soygun haberlerine konu olan bu uçakların alımının arkasında Özal ve “Gara şehidinin babasına ev hediye etmesi” haberiyle gündeme gelen Zeynel Abidin Erdem'in ismi bulunuyordu.

Konuya ilişkin 2001 yılında bir köşe yazısı kaleme alan Emin Çölaşan, sahte imzayla önergeyi geri çeken ismin Zeynel Abidin Erdem'in yakın arkadaşı olan Mustafa Sarıgül olduğunu iddia edecekti.

Bu yazı sonrasında Koçak, Çölaşan'ı arıyor ve şu çarpıcı bilgileri veriyordu:

"Ben önergeyi vermiştim. Hemen ardından Mustafa Sarıgül beni Hilton'da kahvaltıya çağırdı. Orada beni komisyoncu Zeynel Abidin Erdem'le tanıştırdı. Zeynel CASA uçaklarını övdü. Her ikisi de benden önergesi geri çekmemi istediler. Ben de, bu konuda ikna edildiğim takdirde çekebileceğimi söyledim. Sonra önergenin sahte imzayla çekildiğini öğrenince, biz SHP olarak Mustafa Sarıgül'den kuşkulandık. Sarıgül inkar etmedi.’’

Sarıgül ise iddiaları yalanlıyor ve Koçak’ın ikna olduğu için önergesi çektiğini ileri sürüyordu.

Bu iddiaların hiçbirinin üzerine gidilmedi.

Ne Erdem ne Özal ne de diğer isimler hakkında etkili bir soruşturma yapıldı.

38 asker yaşamını yitirdi ve aradan geçen yılların ardından Erdem'in ismi Gare'de yaşamını yitiren bir askerin babasına verdiği evle gündeme geldi.

Üstelik bu haber Sabah gazetesinde "imza" fotoğraflarıyla verilecek kadar reklam malzemesi yapıldı.

İspanya ve TBMM'den verilen ödüller: Zeynel Abidin Erdem kimdir?

Erdem, 1944 Mardin doğumlu bir patron.

1965 yılında başlayan "iş hayatında" Erdem Holding, Genpa, Erdem Bilgisayar, Erdem Petrol, Ermeks-Er, Erdem Sigorta ve Erdem Golf, Yönetim Kurulu Başkanlıklarını yürüttü.

"Türk Amerikan İşadamları Derneği Başkanlığı" da yaptı aynı zamanda.

İlginçtir ki, uçak aldırdığı İspanya'dan 2002 yılında "Commander of the Order of Spanish Civil Merit” Nişanı aldı.

2006 yılında ise TBMM Üstün Hizmet Ödülü verildi.