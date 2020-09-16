'31 milyonluk ihaleyi Rizespor Başkanı'nın şirketi kazandı'

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 31 milyon liralık "Konya Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı Yapım İşi" ihalesini Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın şirketi Has-kar'ın kazandığını yazdı.

"Futbol kulüplerinde yönetimlere, iş dünyasında tanınmış kişilerin başkanlık etmesi yazısız bir kurala dönüştüğünü" söyleyen Toker, "Futbol, sermaye, iktidar üçlüsünün karmaşık ilişkileri, bir yazıya sığacak değil kuşkusuz" dedi.

En düşük teklifi verdiler

Toker'in yazısına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 7 Ağustos'ta yaptığı ve 4 firmanın katıldığı ihaleye en düşük teklifi 31 milyon 200 bin TL ile “Has-Kar Harita Kadastro Mühendislik Taahhüt ve Limited Şirketi” verdi.

EKAP kayıtlarında bakanlık ile şirket arasında, 26 Ağustos'ta sözleşme de imzalandığı yazan Toker, "Has-Kar 22 Haziran 2021'e kadar işi bitirmeyi taahhüt etmiş. En uygun teklif diye devletin halk adına imzaladığı sözleşmedeki 31 milyon 200 bin TL'nin, kamu çıkarları için gerçekten uygun olup olmadığını anlayacağımız iki gösterge EKAP kayıtlarında yok: Yaklaşık maliyet ve şirketin indirim oranı. Bakanlığın ihaleye çıkarken belirlediği yaklaşık maliyet tutarı bilgisine ulaştım: 33 milyon 44 bin 496 TL, 95 kuruş" dedi.

Toker köşesinde ayrıca, "Peki bu durumda Konya Olimpik Havuz ihalesini kazanan Has-Kar'ın indirim oranı ne kadar çıkıyor biliyor musunuz? Sadece yüzde 5,6. İhale işlerinden anlamayan kişiler bile bu oranın ne kadar düşük olduğunu görebilir" diye yazdı.