Yunanistan: Kalın'ın açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz

Yunanistan hükümeti, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Doğu Akdeniz'e ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Ekathimerini'de yer alan habere göre, Skai TV'ye konuşan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Kalın'ın yorumlarının "Türkiye'nin bölgedeki yasa dışı faaliyetlerini geri çektiği" anlamına geldiğini söyledi.

Petsas, Yunanistan'ın Türkiye'nin bölgede gerilimi düşürmeyi beklediğini açıkça dile getirdiğini belirtti.

Petsas, iki ülke arasındaki yapıcı diyaloğun sekteye uğramasından Türkiye'nin sorumlu olduğunu ve Ankara'nın Doğu Akdeniz ve Libya'daki faaliyetlerinin ve Ayasofya kararının sorunlar yarattığını sözlerine ekledi.

Petsas, "Bunun gibi faaliyetler devam ettikçe, diyalog için zemin oluşmaz" diye konuştu.

Kalın, Türkiye'nin Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerine ara verdiğini açıklamıştı.