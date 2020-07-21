Yunan silahlı kuvvetleri Kızılhisar Adası ​​yakınındaki Türk keşif gemisine karşı alarma geçti

Antalya Navtex (Navigational Telex) istasyonu, 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri ​​arasında Yunan adası Kızılhisar Adası'nın (Kastellorizo) güneyinde ve doğusunda bir Türk sismik araştırması planladığını açıkladı.

Türkiye’nin Oruç Reis sismik keşif gemisinin bölgeye gelmesi planlanıyor. Olayın üzerine Yunanistan silahlı kuvvetleri alarma geçti.

Aksaz deniz üssünde artan faaliyet gözlenmiştir, 15 denizci 15'in Atina ve Yunan Deniz Kuvvetleri'ni tetikte bıraktığı bildirilmiştir.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Kıbrıs ziyaretini sonlandırdı

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros olayın arıdından Kıbrıs'tan dönüşünü hızlandırdı.

Mısır ile Yunanistan arasında münhasır bir ekonomik bölgenin (EEZ) tanımlanmasına ilişkin bir anlaşmayı şu anda iki ülke yetkilileri arasında görüşülmeye devam ediyor.

Bugün Atina'ya yaptığı ziyarette, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de doğal kaynaklar için sondajı durdurmaya çağırdı.

Dün gece, bir çift Türk F-16 savaş uçağı Yunan hava sahasına saat 23: 23'te girdi ve Çamada ve Kızılhisar adalarının üzerinde 12.500 metre yükseklikte uçtu.