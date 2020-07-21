Yunanistan: Türkiye'nin 'yasadışı' eylemleri NATO uyumunu tehdit ediyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki 'yasadışı' davranışının NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini tehdit ettiğini söyledi.



Yunanistan, Türkiye ile hava ve deniz sınırlarından etnik olarak bölünmüş Kıbrıs'a kadar birçok konuda gerilimi sürdürüyor. Hem Kıbrıs'ın, hem Yunanistan'ın yakın müttefiki hem de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çakışan alanlarda doğal gaz arama girişimleri bu anlaşmazlıkları daha net bir şekilde ortaya koydu.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Atina'da yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yasadışı ve kışkırtıcı davranışlarının sadece Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için değil, NATO'nun uyumu ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri için de ciddi bir zarar taşıyor" dedi.