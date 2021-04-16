Yoksulluk sınırı 9 bin 395 liraya yükseldi

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) açlık ve yoksulluk sınırı verileri kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için günlük 90,53 lira harcaması gerekiyor. Araştırmada “Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 716 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 9 bin 395 lira olarak gerçekleşmiştir" denildi.

'18 yılda açlık sınırı 6,51 kat arttı'

Verilerin bir bölümü şöyle:

"2003 yılının Mart ayında 4 kişilik bir ailenin, günlük minimum 13,9 liraya sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 90,53 liraya sağlıklı beslenebilmektedir. Buna göre 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6,51 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5,44 kat oldu. Açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artıştan daha fazla oldu.

Günlük harcamalarda Mart 2021’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 31,80 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 17,53 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 14,81 lira, ekmek için yapılması gereken harcama

tutarı günlük 5,88 liradır."

Araştırmada İzmir’de açlık sınırı 2 bin 941, İstanbul’da 2 bin 871 ve Ankara’da 2 bin 668 lira olarak tespit edildi. Ayrıca üç büyük ile ait Mart 2021 dönemi açlık sınırı verileri de hesaplandı. İzmir’de açlık sınırının 2 bin 941 lira olarak belirlendiği araştırmada, İstanbul 2 bin 871 liralık açlık sınırı İzmir’i takip ediyor. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 668 lira olarak tespit edildi.