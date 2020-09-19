AKM şantiyesi: 100 kişilik yemekhaneye 500 işçi sığdırmaya çalışıyorlar

İstanbul'da Taksim AKM şantiyesi yönetiminin pandemi döneminde 500 işçiye 100 kişilik yemekhanede yemek yedirmeye çalıştığı belirtildi.

İnşaat Emekçileri Sendikası (İnşaat-Sen), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "29 Ekim'de açılacak AKM şantiyesinde işçi arkadaşlarımızın can güvenliği ve sağlığı her geçen gün tehlikeye atılmaya devam ediyor. AKM şantiyesi yönetimi pandemi döneminde 500 işçiye 100 kişilik yemekhanede yemek yedirmeye çalışıyor. İstanbul'un ortasında AKM şantiyesinde devlet görevlileri nasıl oluyor da işçilerin sağlığının bu şekilde riske atılmasına nasıl izin veriyor? AKM yönetimi ve bağlı taşeronların işçi arkadaşlarımızın bu şekilde sağlığı ile oynamasına izin vermeyeceğiz" dedi.