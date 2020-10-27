Ordu Çevre Derneği, Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde yeni bir maden sahasının ihale hazırlığının yapıldığını belirterek, "Artık ölüm kalım sürecini yaşıyoruz" açıklaması yaptı.

Yurt genelinde maden sahalarının hızla çoğaldığına dikkat çeken Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, "Artık Ordu’nun her tarafı delik deşik edilecek. Fatsa’daki durum her tarafta görülecek" dedi.

'9 maden sahası ihale edildi'

Gönül şunları söyledi:

"Fatsa’daki altın madeni sürecinde altını çizerek vurgulamıştık. Bu başlangıç, devamı gelecek diye. Fatsa, Ünye’den sonra, Fatsa-Perşembe-Gürgentepe hattı ihale edildi. Kabadüz-Altınordu ilçeleri mahallerinde çinko-kurşun madeni, yetmedi Altınordu, Ulubey, Kabadüz, Mesudiye’de 9 maden sahası ihale edildi. Şimdi de Gürgentepe’de Işıktepe-Direkli- Okçabel-Tepeköy arasında maden sahası ihale aşamasında. Gürgentepe’deki alan daha önce de ihale edilmiş ancak şirket çalışmaya başlayamadığı için ruhsat 12.04.2012 tarihinde iptal olmuştu. Şimdi MAPEG sayfasında 08.10.2020 tarihinde yeniden ihale edilecek maden sahası kapsamına alındı. Bundan sonra yenileri de olacak. Yani Ordu’nun her tarafı talana ve yağmaya açılıyor."

'Dava açtık'

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Coşkun Özbucak da, "Ordu Çevre Derneği’nin içinde olduğu Ekoloji Birliği bileşenleri olarak 9 adeti Ordu’da olan Türkiye genelinde 766 maden sahasının ihalesinin iptali için dava açtık. Dava süreci devam ediyor. 766 maden sahası öncesi ve sonrasında da yeni maden sahaları ilan edildi. Artık talan ve yağmada durdurak yok. Bu nedenle tüm ekoloji grupları birlikte hareket

etmeli" dedi.

Şu anda Meclis’te “torba yasa” kapsamındaki maden ve enerji yasa tasarısının tehlikeli durum oluşturduğuna değinen Özbucak, "İlimizde her yerde yeni maden sahaları ilan ediliyor. Bu durum tüm illerde var. Şu an Meclis gündeminde olan maden ve enerji yasa taslağı da ilan edilen ve edilecek olan sahalarda şirketlerin daha kolay çalışmasını öngörüyor. Yani Fatsa’daki altın madeni şirketi başta olmak üzere, tüm maden ve enerji şirketlerine yol temizliği anlamını taşıyor. Bu nedenle maden sahalarının iptaline yönelik mücadelemizi Meclis’teki maden ve enerji yasa teklifinin geri çektirilmesi için de harcamak zorundayız" şeklinde konuştu.