Ünye'de halk maden şirketine geçit vermedi

Ordu‘nun Ünye ilçesinin Yeşilkent, Çiğdem ve Üçpınar mahallelerinde maden arama faaliyetine karşı bölge halkının direnişi sürüyor.

Maden arama için yapılacak sondaj faaliyetine karşı daha önce yapılan eylemler sonucu çalışmalar durdurulurken, bugün şirket yetkilileri ve sondaj ekipleri yanlarında jandarmayla bir kez daha çalışmalara başlama girişiminde bulundu.

Ancak bölge halkı bir kez daha sondaj yapılmak istenen alanda toplanarak çalışma yapılmasına izin vermedi.

Halkın tepkisi sonrası şirket yetkilileri ve çalışanlar bölgeden bir kez daha uzaklaştırıldı.

Söz konusu maden arama çalışmalarının hem bölge halkının sağlığına hem de bölgenin doğasına büyük zararlar vereceğini belirten yurttaşlar, maden arama girişimlerinin derhal durdurulmasını talep ediyor.