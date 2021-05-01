Ukrayna'da Nazi tümeni 'SS Galiçya' için anma düzenlendi

Çarşamba günü Ukrayna aşırı sağcılar 2. Dünya Savaşı Nazi askeri tümeni SS Galiçya'nın 77. yıl dönümü münasebetiyle Kiev'de gösteri düzenledi.

"14. Waffen-Grenadier-Division der SS (Galizische Nr. 1)" için düzenlenen faşist gösteri Ukrayna'daki Alman Büyükelçiliği ve ülkenin ana muhalefet partisi tarafından kınandı.

2. Dünya Savaşı Nazi piyade tümeni SS Galiçya'nın anmasına çeşitli aşırı sağcı milliyetçi gruplardan yaklaşık 100 kişi katıldığı tahmin ediliyor.

Yürüyüşe yanıt olarak, ülkenin anamuhalefet grubu "Muhalefet Platformu - Yaşam İçin" neo-nazilere karşı "sert tepki" ve etkinliği düzenleyen kuruluşların yasaklanmasını talep etti. Muhalefet grubu ayrıca, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hükümetinin ikiyüzlülük olarak değerlendirdiğine dikkat çekerek, yetkililerin Adolf Hitler’in Almanya'sına karşı Sovyet zaferini kutlayan geleneksel İkinci Dünya Savaşı Zafer Günü geçit törenini engellediğinin altını çizdi. Kiev yetkilileri 2. Dünya Savaşı Zafer Kutlamaları'nın iptal edilmesinin Covid-19 kısıtlamalarından kaynaklandığını iddia etmelerine karşın, aynı kuralları Çarşamba günkü radikal yürüyüşe uygulamadılar.

Çarşamba akşamı, faşist gruplar Kiev'in merkezinde Arsenalnaya Meydanı'nda bir araya geldi ve şehrin Bağımsızlık Meydanı olan Maydan Nezalezhnosti'ye yarım saat yürüdüler. Yürüyüşün sonunda Naziler, Nazi üniforması giyen askerleri tasvir eden bir pankartı köprünün üzerine astı. Polis, Nazi törenini kolaylaştırmak için yolları trafiğe kapattı.

Kiev'deki Almanya Büyükelçisi Anka Feldhusen Ukraynalı milliyetçileri kendilerini Nazi savaş suçlularıyla ilişkilendirmemeleri konusunda uyardı. Alman Büyükelçi “Waffen SS birimleri, İkinci Dünya Savaşı sırasında en kötü savaş suçlarına ve Holokost'a katıldı. Bugün Ukrayna için savaşan ve çalışan hiçbir gönüllü kuruluş onlarla ilişkilendirilmemeli” mesajını paylaştı.

1943'te Lviv'de kurulan SS Galiçya, işgalci Nazi Almanyası'yla işbirliği yapan ve Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmak isteyen Ukraynalı gönüllülerden oluşuyordu. Alman piyade birliği SS Galiçya genellikle yerel partizanlara karşı kullanılıyordu.

Nazilerin kurduğu birlik 1944'de Sovyetler'in Lviv-Sandomierz Taarruzu'nda neredeyse tamamen ortadan kalktı. Birliğin kalıntıları daha sonra Naziler tarafından Slovakya ve Avusturya'ya nakledildi. 1945'te "Ukrayna Milli Ordusu" ismini aldı.