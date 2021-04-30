76 yıl önce bugün: Kızıl Bayrak Reichstag'ta dalgalanıyor!

Nazi ordularına karşı büyük zaferin simgesi, Reichstag binasının üzerindeki bir Sovyet askerinin elinde dalgalanan kızıl bayrak olmuştu.

Sovyet askerlerinin sokak sokak ve bina bina savaştığı, günlerce süren ve binlerce kayıp verilen Berlin Muharebesi'nin sonunda, Nazi ordusunu bozguna uğratan Kızıl Ordu Berlin'i teslim aldı.

30 Nisan 1945'te saat 22.40'ta Sovyet askerleri Reichstag binasının tepesine kızıl bayrağı yerleştirdi.

Yevgeny Khaldei iki gün sonra, 2 Mayıs'ta kızıl bayrağın Reichstag'a çekilmesini fotoğrafladı.

O günden bu yana, faşizme karşı mücadelenin ve insanlığın en büyük zaferlerinden birinin simgesi olan fotoğraf, dünya üzerinde milyonlarca kopya çoğaltıldı.

Yevgeny Khaldei kimdir?

23 Mart 1917'de Yuzovka'da (Şimdiki Ukrayna) doğan Yevgeny Khaldei, II. Dünya Savaşı sırasında, 1945 yılında Sovyetler Birliği'nin Alman faşizmine karşı zaferinin tescili anlamına gelen Sovyet bayrağını başkent Berlin'de Reichstag'ın tepesine diken Dağıstanlı Abdülhakim İsmailov adlı Sovyet askerinin fotoğrafını çeken Kızıl Ordu fotoğrafçısıdır. Bir fotoğrafçı olarak 19 yaşındayken Sovyet basın ajansı TASS ile çalışmaya başladı. 6 Ekim 1997'de yaşamını yitirdi.