Rıdvan Dilmen'den 'temiz eller' açıklaması: Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'dan rica ediyorum...

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, önceki gün "Her şeyi açıklayacağım" dedikten sonra bugün NTV ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Dilmen'in açıklamalarından başlıklar şöyle:

Türkiye’de bu yıl tuhaf bir durum oldu. Serdar Tatlı MHK başkanı oldu. Fakat ne olduysa bir şey oldu. Daha ilk hafta lig dizayn ediliyor, Rıdvan Dilmen sezonu denmeye başladı

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kesinlikle ve kesinlikle 'Temiz eller' operasyonu gibi operasyon yapması lazım. TFF, hakemler, gazeteciler ve ben dahil herkesin GBT'den geçirilmesi lazım. Maliyenin tüm gazetecileri incelemesi lazım.

2010'da bir gece saat 1.30'da Ahmet Çakar beni aradı. Gel bir çorba içelim dedi. Ersin Düzen ve Serhat Ulueren de var. Rıdvancım senle ilgili şike dosyası var dedi.

Şike opersayonu döneminde İbrahim Seten, Fenerbahçe ligden düşürülsün diye kovaladı durdu. Sana ne? Seni ne ilgilendirir? Senin üstüne vazife mi?

Mehmet Baransu nerede? Gitsene yanına İbrahim Seten! Mehmet Aslan, İsmail Er gitsenize arkadaşlarınızın yanına! Siz 3 Temmuz'da yarım kalan işinizi TFF'yi ele geçirerek operasyonu devam ettiriyorsunuz. Mehmet Aslan, İbrahim Seten'i de al yanına git Pensilvanya'ya.

FETÖ sevicisi İsmail Er. Senin gibi adamlar hapishanede şimdi. Sen yurtdışına seyahete gitmişsin bugün Türkiye'ye gelemeyen Fetöcülerin darbecilerin yanına.

Gelelim Rasim Ozan Kütahyalı'ya. Sen 3 Temmuz sürecinde FETÖ sevdalısıydın.

İbrahim Seten terk et bu ülkeyi! Rasim'i de İsmail'i de tayfanı da al git. Maşallah iyi sevişiyorsunuz yıllardır. Siz yanlış ülkede yaşıyorsunuz. Siz Pensilvanya'da yaşamalısınız.

İbrahim Seten, Serdar Güzelaydın ve tayfası Fatih Terim'i Milli Takım'dan gönderdi. Bu saydığım isimler hocanın ayağını kaydırdı.

Sayın Berat Albayrak ve Sayın Süleyman Soylu'dan rica ediyorum; spor camiasında herkesin kimlikleri, banka hesapları kontrol edilsin.