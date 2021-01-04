TKG, AKP'li 'kayyum' rektörü bu pankartla karşıladı

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AKP'li Melih Bulu'ya üniversitelilerin tepkisi sürüyor.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de, "Atanmış memur Melih Bulu, seni Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin değil bu pankart karşılayacak. Okulumuz girişimcilik hayalleri satacağın bir şirket değil. Sen de bizim rektörümüz değilsin" dedi.

'Boğaziçi biziz'

TKG açıklamasında şöyle denildi:

"Bilimsel üretimin özgür merkezleri olması gereken üniversitelere dönük bu bilim düşmanı, kural tanımaz iktidarın attığı hiçbir adım bizlerin gözünde meşru değil. Üniversitelerin özerkliğine dönük saldırıları sürekli hâle getirip okulları işlevsizleştirmeye, çürütmeye kararlı olanlar şunu artık öğrenmeli: Ne yaparsanız yapın bu okulların sahibi biziz, Boğaziçi biziz. Bu atama bir yandan geçtiğimiz günlerde “iş etiği” hakkında konuşmasına izin vermediğimiz işçi düşmanı Vedat Akgiraylara kürsü vermek, KHKlarla hukuksuzca okuldan uzaklaştırılan hocalarımızın emeğini çiğnemek, Boğaziçi’ni “ılımlı muhalif” haline getirmek için yapıldı.Yalnızca AKPli memuru, “yaptım oldu” iktidarını değil, tamamını reddediyoruz! Reddettiğimiz için sadece okulumuzun değil, memleketimizdeki tüm öğrencilerin hakkına sahip çıkıyor, herkesi omuz vermeye davet ediyoruz."

2002 yılında AKP Sarıyer İlçesi kurucusu olarak görev yapan Bulu, aynı zamanda AKP'nin Ekonomiden Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini de yaptı. Bulu, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için AKP'den aday adayı olurken, 2015 yılı genel seçimlerinde AKP’den İstanbul Milletvekili aday adayı olmuştu.

Bulu daha önce de İstinye ve Haliç Üniversitesi'nde rektörlük yapmıştı.