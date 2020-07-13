Tuğba Anlak duruşmasına skandal: 6 yaşındaki çocuk annesinin katili ile aynı salonda

6 yaşındaki kızı ile birlikte yaşayan 32 yaşındaki Tuğba Anlak, 'arkadaşı' tarafından bir çok kez tehdit edilip, şiddete maruz kalmıştı. Sadece Anlak değil 6 yaşındaki kızı da aynı kişi tarafından şiddet görmüştü.

31 Temmuz 2019 tarihinde ise katil Anlak'ı 6 yaşındaki kızı önünde silahla başından yaralamış, 28 gün komada kalan Anlak hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olay hakkında başlatılan soruşturma kapsamında katil ifadesinde, Anlak'ı yanlışlıkla öldürdüğünü iddia etmiş anca olay günü Anlak'ın evine pencereden zorla ve silahla girmesi cinayetin planlanarak işlendiğinin gözler önüne sermişti.

Mahkeme başkanından hakaret

Yaşanan cinayetin 10 Temmuz 2020 tarihli 3. celsesinde ise Anlak'ın görme engelli kardeşi İlknur Gültekin, sanığa katil dediği için hakimin hakaretine uğradı.

Mahkeme başkanı elinde tesbih ile Anlak'ın erkek kardeşine de 'Lan' diyerek hakaret etti.

Mahkeme süresince avukatlara söz hakkı vermeyen başkan, zabıtları da kayda geçirmedi, beyanlarını dikkate dahi almadı.

'Annemin katili burada, korkuyorum'

Ayrıca avukatların Tuğba Anlak'ın 6 yaşındaki çocuğunun pedagog ayarlanarak ifade vermesi için verdikleri çaba yine mahkeme başkanı tarafından dikkate alınmadı ve 6 yaşındaki çocuk annesinin katili ile 5.5 saat aynı salonda kaldı. Mahkeme başkanının 6 yaşındaki çocuğa, ''Burada olmaktan korkuyor musun?'' sorusuna ise küçük çocuk ''Evet, annemin katili burada ve ben korkuyorum'' cevabını verdi.

'Hakimin taraflı olduğunu düşünüyoruz'

Mahkeme başkanının mahkemedeki tavırlarını soL'a değerlendiren Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Avukatı Sanem Oğuz, ''Bizim daha öncede girdiğimiz çokça kadın cinayeti davası dosyası oldu. Genelde müşteki tarafa daha anlayışlı davranılır. Anca bunun tam tersi ile karşılaştık. Beyanlarımız dikkate alınmadı. Ayrıca müştekinin ablası mahkemeden kovuldu. Abisi ise hakarete maruz kaldı. Biz bu neden hakimin taraflı olduğunu düşünüyoruz, reddi hakim talebinde bulunacağız'' sözlerini kullandı.

'Tam bir facia'

Tuğba Anlak'ın kızının mahkemede annesinin katili ile aynı salonda yer almasını bir facia olarak değerlendiren avukat, ''Biz kızın mahkemeye getirilmemesini söyledik. 6 yaşındaki bir kızın annesinin katili ile aynı salonda bulunmamasını istedik. Pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasını istedik. Talebimiz rağmen dikkate alınmadı. Ancak çocuk, annesinin katili ile aynı salonda olmaktan korktuğunu söyledikten sonra mahkeme salonundan çıkarıldı'' dedi.

'Küçük çocuğun başı yerde kalmasın'

Katilin en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen Anlak'ın ablası İlknur Gültekin ise ''Katilin en ağır şekilde ceza almasını istiyorum. Yüreğimin bir nebzede olsa soğuması için. Kızının boynunun yerde kalmaması için. O masumun başının dik durabilmesi için. Verilebilecek en ağır cezayı istiyorum ki benimde yüreğim soğuyabilsin. Kimse annesiz kalmasın, kadınlar ölmesin'' diye konuştu.

Heyet duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.