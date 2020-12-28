Trump önce reddettiği yardım paketini onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce karşı çıktığı 900 milyar dolarlık Covid yardım paketi yasa tasarısını imzaladı. Tasarının Trump tarafından imzalanmaması, işsizlik yardımları ve zorla evlerden tahliye yasağını da etkileyecekti.

900 milyar dolar tutarındaki yardım paketi Kongre tarafından onaylanmıştı. Trump ise, halka daha büyük bir tek seferlik ödeme yapılmasını istediğini söylüyordu. Ancak Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bu ay başında 600 dolarlık ödeme teklifi yapmıştı ve birçok Kongre üyesi, Trump'ın itirazlarını şimdiye dek niye dile getirmediğini sorguladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre tasarı, yılda 75 bin dolardan az kazanan ABD'lilere tek seferlik 600'er dolar ödeme yapılması öngörülüyor. Bu ABD'deki asgari ücretin yaklaşık yarısına tekabül ediyor.

Trump, ise 2 biner dolar ödenmesini istediğini söylemişti, ancak Kongre'deki Cumhuriyetçiler bu değişikliğe onay vermemişti.