TRT tepkilerin ardından Uğur Mumcu videosunu yükledi

Gazeteci Uğur Mumcu'ya ait arşivi kaldırmasının ortaya çıkması ardından tepki çeken TRT, ilk Uğur Mumcu videosunu sitesine yeniden yükledi.

Journo sitesinden Emre Kızılkaya, Uğur Mumcu'nun katıldığı programların çevrimiçi arşivden kaldırıldığını yazmıştı. Uğur Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu, skandalın ortaya çıkması ardından yaptığı Twitter paylaşımından TRT’den cevap beklediğini söylemişti.

TRT ise Özgür Mumcu'nun etiketleyerek yapılan paylaşımda, "Ülkemiz gazetecilik tarihinin önemli bir ismi olan Uğur Mumcu’nun arşivinin kaldırılması söz konusu değildir. Bu görüntüler tüm TRT arşivleri gibi tek bir adrese TRT İZLE'ye taşınmaktadır. Uğur Mumcu arşivi en kısa sürede TRT İZLE'den Türkiye'nin ulaşımına açılacaktır" denilmişti. TRT, bugün videolardan birini www.trtizle.com sitesine yükledi.

1979 yılında Emre Kongar‘ın sunuculuğunu yaptığı Ayın Getirdikleri programının 35 dakikalık bölümünde; Uğur Mumcu ve Ergun Özbudun konuk ediliyor.