TRT Arşiv, Güldal Mumcu diye Nilüfer Kışlalı'yı verdi

TRT Arşiv hesabından, Uğur Mumcu için yapılan anma paylaşımında, Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'nun konuşması diye 1999'da katledilen Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı'nın konuşmasına yer verildi.

TRT Arşiv'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Ülkemiz tarihinin önemli gazetecilerinden Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 günü Ankara’daki evinin önünde uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti” ifadeleri yer aldı.

Uğur Mumcu’nun konuşmalarından kesitlere yer verilen videoda, Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu yerine, 21 Ekim 1999’da katledilen Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı’nın konuşması koyuldu. Kışlalı’nın konuşmasının altında, “Güldal Mumcu-Uğur Mumcu’nun Eşi” diye yazıldı.

Ülkemiz tarihinin önemli gazetecilerinden Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 günü Ankara’daki evinin önünde uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti.#UgurMumcu pic.twitter.com/v16dxSb3mz — TRT Arşiv (@trtarsiv) January 24, 2021

Cumhuriyet'in haberine göre Kışlalı, videoda, “Sadece yakaladıklarını söylediler, bombacının da itiraf ettiğini” ifadelerini kullanıyor. Ancak, Mumcu’nun aracına bombayı yerleştiren Oğuz Demir, 28 yıldır kayıp ve aranıyor.

Kaldırılan Uğur Mumcu arşivi için TRT'den açıklama

Öte yandan TRT’nin, Mumcu’nun katıldığı programları arşivinden kaldırdığı ortaya çıkmıştı. Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu, sosyal medya hesabından TRT’yi etiketleyerek, “Bir cevap bekliyoruz” paylaşımında bulundu. TRT ise Mumcu’ya, “Ülkemiz gazetecilik tarihinin önemli bir ismi olan Uğur Mumcu’nun arşivinin kaldırılması söz konusu değildir. Bu görüntüler tüm TRT arşivleri gibi tek bir adrese TRT İZLE’ye taşınmaktadır. Uğur Mumcu arşivi en kısa sürede TRT İZLE’den Türkiye’nin ulaşımına açılacaktır” yanıtını verdi.