TKP'nin Sesi'nde Günün Yorumu: Emekliler yaşamasın mı?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekçilerin yılın ikinci yarısı için alacağı zam oranı da belirlenmiş oldu. Çalışanların ücret ve maaşları ile emekli aylıklarının düzeyinin odlukça düşük olduğu ülkemizde işçiye, memura ve emekliye cehennem yaşatılırken, patronlara her geçen gün yeni kaynaklar aktarılıyor. Sermaye yanlısı reform paketlerinin sonuncusu da geçtiğimiz günlerde açıklanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi oldu.

TKP’nin Sesi bültenindeki Günün Yorumu’nda bugün, yeni emeklilik sistemiyle geçirilmeye çalışılan düzenlemenin sosyal güvenlikte yeni bir özelleştirme hamlesine tekabül ettiği vurgulanıyor. Kamusal nitelikte olan emeklilik hakkını ortadan kaldırmayı hedefleyen iktidarın, emekçilerin mezarda bile emekli olamayacakları bir sistemi güvence altına almaya çalıştığının detayları veriliyor.

Soundcloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/gunun-yorumu-emekliler-yasamasin-mi

Spotify: https://open.spotify.com/episode/2j0UztIZ82MH0gnj9Rsq9z

Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/günün-yorumu-emekliler-yaşamasın-mı/id1472013604?i=1000483698014&l=tr