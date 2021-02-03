TKP: Bu baskılar halka boyun eğdirmez

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışmak için İzmir Alsancak'ta bir araya gelenlere polis saldırdı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

TKP'den yapılan açıklamada gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması gerektiği belirtilerek bu baskıların halka boyun eğdiremeyeceği vurgulandı.

TKP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "#BoğaziçiÜniversitesi öğrencileriyle dayanışmak için #İzmir Alsancak'ta bir araya gelenlere polis gaz ve plastik mermiyle saldırdı. Bu baskılar halka boyun eğdirmez. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır. Yan yana olmaya, dayanışmaya devam edeceğiz. #BoyunEğmeyeceğiz" denildi.