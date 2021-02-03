Boğaziçi eylemlerinde tutuklanan ve gözaltına alınanlar için İzmir'de Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen gruba polis saldırdı.
Plastik mermi ve biber gazıyla saldıran polis çok sayıda gözaltı yaptı.
İzmir'de Boğaziçi eylemine polis saldırısı: Gözaltılar var
İzmir'deki Boğaziçi eylemine polis plastik mermi ve biber gazıyla saldırdı.
Haber Merkezi
Boğaziçi eylemlerinde tutuklanan ve gözaltına alınanlar için İzmir'de Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen gruba polis saldırdı.
Plastik mermi ve biber gazıyla saldıran polis çok sayıda gözaltı yaptı.