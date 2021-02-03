İzmir'de Boğaziçi eylemine polis saldırısı: Gözaltılar var

İzmir'deki Boğaziçi eylemine polis plastik mermi ve biber gazıyla saldırdı.

Haber Merkezi

Boğaziçi eylemlerinde tutuklanan ve gözaltına alınanlar için İzmir'de Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen gruba polis saldırdı.

Plastik mermi ve biber gazıyla saldıran polis çok sayıda gözaltı yaptı.

 

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