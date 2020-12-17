Tıp fakültesi öğrencilerine yüksek riskli staj

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin salgın boyunca üniversite yönetimi tarafından yüz yüze stajlara devam ettirildiği bildirildi.

soL Haber Merkezi'ne ulaşan öğrenci aileleri, İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 15 Ekim 2020 tarihinde aldığı "Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında staj yapan/yapacak öğrencilerin stajlarının yüz yüze eğitim yapılıncaya kadar ertelenmesine" dair kararına rağmen, öğrencilerin İzmir'in Covid açısından en yoğun hizmet veren hastanelerinden biri olan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren stajlarının üniversite yönetimi tarafından devam ettirilmesine anlam veremediklerini, öğrencilerin sağlığıyla ilgili endişeli olduklarını belirttiler.

Ege ve DEÜ'de online çözüm

Aynı şartlarda bulunan Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin stajlarının online olarak devam ettiğini söyleyen aileler, eşitsiz uygulamaya itiraz ediyor.

Toplum sağlığı da riske atılıyor

Aileler ayrıca, pek çok öğrencinin üniversitenin Çiğli'deki yurdunda kaldığını belirterek, "Bu öğrenciler staj için hastaneye en az iki toplu ulaşım aracını kullanarak gelebiliyor, bu durum öğrencilerin riskini arttırdığı gibi toplumla temasları da toplumsal riski artırıyor" diye konuştular.