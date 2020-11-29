Salgına rağmen sınava çağrıldılar, bir öğrenci koronaya yakalandı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Covid-19 salgınına rağmen sınavlar yüz yüze yapıldı. 2. ve 3. dönem öğrencileri memleketlerinden çağrılarak, 27 Kasım Cuma günü olan sınavlarına yüz yüze girmeye zorlandılar.

Öğrencilerin tüm tepkilerine rağmen alınan kararda değişiklik yapılmadı. Salgın koşullarına ve okullarından uzakta bulunmalarına rağmen yüz yüze sınava girmeye zorlanan öğrenciler, sosyal medyadan okul yönetimine tepkilerini dile getirdiler. #ikcudekoronavar etiketiyle bir araya gelen öğrenciler göz göre göre sağlıklarının tehlikeye atılmasına tepki gösterdiler.

Öğrencilerin tüm şikayet ve yetkililere ulaşma çabalarına rağmen okul yönetimi kararından vazgeçmeyerek öğrencileri İzmir’de sınava girmeye çağırdı ve sınavlardan sonra öğrencilerin kendilerini izolasyona almalarını önerdi.

Kalacak yer, gerekli sağlık ve izolasyon koşulları gibi ihtiyaçları karşılanmayan öğrenciler 27 Kasım Cuma günü sınava girdiler. Sınav sonrasındaysa, bir öğrencinin Covid-19 testinin pozitif olduğu öğrenildi. Covid-19 testi pozitif çıkan öğrenci ile birlikte sınava giren diğer öğrenciler için okul yönetimi, “5-6 gün semptom kontrolü ve maskeli bulunmak” gerektiğini, 14 gün izolasyonda bulunmanın gerekmediğini ve şu aşamada bir test yaptırmanın da anlamlı olmadığını, anlamlı bir test için 5-7 gün gerektiğini söylemekle yetindi.

Bir öğrencinin korona semptomları göstermesi ve hasta olduğunu düşünmesine rağmen sınıfta kalmak istemediği için sınava geleceğini söylemesi dikkat çekti.

Öğrenciler canlarını tehlikeye atarak sınavlara girmek istemediklerini ama çaresiz bırakıldıklarını belirterek yüz yüze sınav kararından vazgeçilmesini talep ediyorlar.