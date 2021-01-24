Sputnik V'nin Türkiye’deki üretimi için anlaşma imzalayan şirketten ihracat açıklaması

Rusya’da Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretilmesi için Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Türkiye’de bir şirketle anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Sözkonusu şirketin VisCoran İlaç Sanayii A.Ş. olduğu ortaya çıktı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Terra İlaç ile Myfarma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı.

Oran DHA’ya yaptığı açıklamada Sputnik V için görüşmelerinin Nisan ayında başladığını Ağustos ayında masaya oturduklarını söyledi. Oran “Ruslarla bu aşıyı Türkiye’de birlikte üretebilmek için, bütün belgeleri, bilgileri, orada yapılan bütün çalışmaların verilerini bize ulaştırdılar. Biz de bunları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımıza intikal ettirdik. Onlar da çalışmalarını yaptılar” dedi.

Eksik kalan prosedürlerin tamamlanması için halen çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Oran, burada üretilecek aşının Avrupa ülkelerine ve talep olan diğer ülkelere ihraç edileceğini söyledi.

Oran “Şu anda üretimle ilgili Bakanlıktaki süreçleri tamamlama noktasına gelmiş durumdayız. Üretim tesisleri için görüştüğümüz firmalar var. Sonuçta bu aşı bu ülkede üretilecek ve hem ülkemizde hem de fazlası buradan başka ülkelere ihraç edilecek” diye konuştu.

Aşının Faz 3 çalışmasının 44 bin kişide yapıldığını belirten Oran Türkiye’nin Faz 3 çalışmasına dahil olmadığını kaydettiği açıklamasında “Zaten Rusya’da da 1 milyon 500 binden fazla insan aşılandı. Burada Faz 3 çalışmasına belki de ihtiyaç kalmadı ama sağlık otoritelerimiz nasıl uygun görürse biz ona göre hareket edeceğiz. Bu aşıyla ilgili ön incelemeler yapıldı ama tekrar detaylı incelemeler de yapılacak. Neticede bu aşı Türkiye'de Acil Kullanım İzni alacak. Aynı zamanda ruhsatını da alacak, ondan sonra insanlara uygulanacak. Rusya'da da üretilse, burada da üretilse Sağlık Bakanlığı TİTCK onayı olmadıkça bu aşının insanlara uygulanmasını ne biz isteyebiliriz ne de Bakanlık bunu uygun görür. Mutlaka ruhsat almak zorunda” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de aşı üretimi için “iyi üretim sertifikasyonu” GMP (Good Manufacturing Practices) onayına sahip tesisleri olan 4 firma olduğunu söyleyen Oran “Ne kadar aşı üretecekse, siparişler alındığı zaman, hepsi buna uygun kapasitede üretime başlayabilir. 3 vardiya çalıştırırsınız, üretim kapasitesini üç katına çıkarırsınız. Talep ve ihtiyaç olduğu sürece problem olmaz. Gerekirse üretim yerleri birkaç vardiya çalıştırılır ve istenilen dozu üretilebilirler” dedi.

Oran “Rusya’dan Türkiye’ye aşının teknoloji transferi yapılacak. Ondan sonra da deneme üretimleri başlayacak. Gerekli inceleme ve onaylardan sonra da normal üretime geçilecek. Ruslar aşının teknolojisini sözleşmemiz gereği Türkiye'ye vereceklerini taahhüt etmiş oldu. Türkiye de hangi tesiste olacaksa, Rus teknolojisi ile orada üretilecek. Şu anda Çin aşısı vatandaşlarımıza ücretsiz uygulanıyor. Bu aşıyla ilgili karar da Sağlık Bakanlığımız nasıl uygun görecekse ona göre verilecek” dedi.