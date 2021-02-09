Sıcaklıklar 20 derece düşecek, kar gelecek

Şubat ayında 20 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıkları yerini yeniden soğuk havaya bırakacak.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Sıcaklıklar mevsim değerlerinin çok üzerinde. Cumartesi akşam saatlerinde Trakya’dan soğuk hava dalgası geliyor. 20 dereceye yakın bir sıcaklık düşüşü yaşayacağız" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tek, "Hem sıcaklıklar düşecek hem de kar yağışı görülecek. Önümüzdeki hafta içi de kar yağışları olacak. Modellerde hafta sonu kar görünüyor ancak karla ilgili daha sağlıklı tahmini yarın ya da perşembe günü yapabiliriz. Önümüzdeki hafta kar ve soğuk hava dalgası gelse de şubat ayı ortalamanın üzerinde kalacak gibi görünüyor. Bir haftalık soğuk hava bize kışa geri döndük dedirtemez, aylık ortalamalara bakarak iklimdeki değişikliklere bakarız" ifadesini kullandı.

Meteroloji'nin sitesinde yer alan bilgilere göre bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 17, İzmir'de 19 ve Ankara'da 18 derece olacak.

Cumartesi günü ise bu kentlerdeki sıcaklık sırasıyla 5, 13 ve 7 dereceye düşecek.