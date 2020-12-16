Sahte içki ölümleri: İki ayda 92 kişi yaşamını yitirdi

Ülke genelinde metil alkol kaynaklı sahte içki zehirlenmeleri 9 Ekim'den bu yana 92 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Ülke geneline İzmir, İstanbul, Aydın ve Mersin başta olmak üzere 14 ayrı ilde ölüm vakaları meydana geldi.

İzmir'le gündeme geldi, son ölüm haberleri Bursa'dan

Sahte içki kaynaklı ölümler ilk olarak İzmir'de, 9 Ekim tarihinde gündeme gelmişti.

O gün 4 kişinin ölümü sonrası takip eden günlerde ülkenin 14 ayrı ilinde ölüm olayları meydana geldi.

Son olarak geçtiğimiz gün Bursa'da 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişinin durumu ise ciddiyetini koruyor.

Azmettirici tanıdık

Yeni yıla yaklaşırken özellikle yılbaşı öncesi yeni ölüm haberleri gelebileceği belirtiliyor.

Öte yandan ölümlerin azmettiricisi tanıdık. Yüksek vergiler yurttaşları alternatif alkollü içecek yapımlarına yönlendiriyor. İktidarsa sağlıklı her yolu kapatarak insanları güvensiz kaçak içkiler tüketmeye itiyor: