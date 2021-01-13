Sağlık Bakanı Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 karşı yürütülecek aşılama süreciyle ilgili olarak Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk aşıyı örnek teşkil etmesi amacıyla kendisinin yaptıracağını belirten Koca, Türkiye'de aşı yaptıran ilk kişi oldu. Hemen ardından da Bilim Kurulu üyeleri aşılandı.

Yarından itibaren de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını duyuran Koca, süreçle ilgili olarak da şu bilgileri verdi:

"Aşının adaletle dağıtılacağından ve Bilim Kurulu'nun belirlediği öncelik sırasından başka hiçbir uygulama olmayacak. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir.

Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir. Aşı çalışmalarında vatandaşımızı motive edecek devlet büyüklerimizin de aşılanmasını Bilim Kurulu yararlı buldu. Devlet büyüklerinin aşılanması örnek teşkil edecektir."

Bakan telefonuna gelen mesajı paylaştı

Koronavirüs aşısı olduktan kısa süre sonra Bakan Koca "Sağlık Bakanlığımızdan bir mesaj aldım" diyerek Twitter, hesabından Sağlık Bakanlığı tarafından telefonuna gelen mesajı paylaştı. Mesajda şunlar yer aldı:



“Sayın Fahrettin Koca Kovid-19 1.doz aşınız 2021-01-13 19.25 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi kurumunda uygulanmıştır. Sağlıklı günler dileriz.”

Sağlık Bakanlığımızdan bir mesaj aldım. pic.twitter.com/eVGvJ00pa2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 13, 2021

Deney gönüllülerine 'aşı' mesajı

Aşı deneylerinde gönüllü olup kontrol grubunda bulunduğu için aşı olmamış olan yurttaşlara atılan mesajdaysa da ilerleyen günlerde aşı olabilecekleri söylendi.