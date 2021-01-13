Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi.
Aşı için bugün randevu verilmeye başlandığı duyurulmuştu.
Haber Merkezi
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan aşı için onay
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için 'acil kullanım onayı' verdi.
Haber Merkezi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi.
Aşı için bugün randevu verilmeye başlandığı duyurulmuştu.