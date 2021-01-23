Rusya'da Navalnıy eylemlerinde gözaltılar var

AB destekli Geleceğin Rusyası partisi başkanı Aleksey Navalnıy'ın taraftarları, bugün Rusya'nın çeşitli kentlerinde eylem çağrısı yapmıştı.

Ülkenin belli kentlerinde eylemler meydana gelirken bazılarındaysa gözaltılar yaşandı. Moskova, Kaliningrad, gibi önemli kentler görece kalabalık eylemlere sahne olurken Moskova'daki eylem sırasında katılımcıların Puşkin Meydanı'ndaki yürüyüş engellendi. Moskova'daki eylemde gözaltılar yaşanırken Navalnıy'ın eşi Yulya Navalnaya da gözaltına alınanlar arasında.

Rusya menşeli TASS, Puşkin Meydanı'nda toplanan eylemci sayısını 4 bin olarak açıkladı.

Buna ek olarak ABD Kongre Baskını'ndaki "QAnon Şamanı" olarak bilinen figürün Rus "ikizi" olarak giyinmiş bir kişi de göz altına alınanlar arasında.

Moskova'daki eylemler sırasındaysa Navalnıy destekçileri eylemde Navalnıy'ı eleştiren bir pankart açan şahsı linç etti.