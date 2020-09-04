Rusya ve Suriye: Petrol anlaşması uluslararası hukuka aykırı

Rusya ve Suriye mülteci geri dönüş koordinasyon merkezlerinin başkanları tarafından yapılan ortak bir açıklamayla, ABD’nin Suriyeli Kürtlerle yaptığı petrol anlaşmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve ABD’nin Şam’ın barış çabalarını zayıflatmaya yönelik yasa dışı siyaseti için bir kılıf olarak kullanıldığı iddia edildi.

Açıklamada ABD'li Delta Crescent Energy şirketi ile Suriye Demokratik Güçleri arasında imzalanan anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğu, Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği ve ABD kontrolündeki terör bölgelerinin finansmanı için bir kılıf işlevi gördüğü belirtilerek, Washington’un Şam’ın çatışma sonrası meşru iktidarın ve ülkenin birliğinin yeniden tesisine yönelik çabalarını kösteklemeyi amaçlayan yasa dışı politikalarını sürdürdüğü ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca ABD’nin ve müttefiklerinin Suriye’nin kuzeydoğusundaki yasa dışı mevcudiyetlerinin, ülkenin doğal kaynaklarının yağmalanmasına yol açtığı ve gerilimleri körüklediği savunuldu.