Prof. Dr. Kayıhan Pala: Soruşturma, bilim insanı sorumluluğumuzu yerine getirmenin önüne geçemeyecek

Hakkında Bursa Valiliği’nin talebiyle Uludağ Üniversitesi tarafından “halkı yanlış bilgilendirmek”, “paniğe yönlendirmek” iddiasıyla soruşturma açılan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Koronavirüs İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala için bugün bir destek eylemi düzenlendi.

Rektörlüğe savunma verecek arkadaşlarına desteğe gelen meslektaşları, Türk Tabipler Birliği (TTB) üyeleri rektörlük önünde bir araya geldi.

soL'a konuşan Prof. Dr. Kayıhan Pala, hakkında başlatılan soruşturmaya rağmen bütün sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Pala, "Hiçbir soruşturma bilim insanı sorumluluğumuzu yerine getirmenin önüne geçemeyecek. Pandemi öncesinde, pandemi sırasında, bugün, yarın, bilim insanı olarak bilim özgürlüğü kapsamında bütün sorumluluklarımızı yerine getirmek için çaba göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'Bunu püskürtmek için mücadele edeceğiz'

KHK ile görevden alınan Halk Sağlığı Epidemiyoloji Uzmanı Onur Hamzaoğlu eylemde soL'a yapığı açıklamada, "Kayıhan arkadaşımız bir bilim insanı olarak, bilim insanının toplumsal sorumluluğunu yerine getirmiştir. Eğer bunu gerçekleştirmeseydi, öğrendiği verileri paylaşmasaydı suç işlemiş olurdu. Dolayısıyla burada gerçekten tam bir tezat yaşanıyor. 'Teşekkür ederiz, bizi iyi temsil ettiniz' demesi gereken üniversite yönetimi, doğrudan doğruya iktidarın valisi ve belediye başkanıyla ortaklaşa birlikte kumpas kurup arkadaşımıza bir soruşturma başlatmış durumdalar bunun düşeceğini düşünüyoruz. Bu meşru değildir, fiili bir durumdur. Bunu püskürtmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

'TTB, Kayıhan Pala'yla birlikte çalışmaya devam edecektir'

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Selma Güngör de, "Kayıhan Pala bir bilim insanıdır, hekimdir. Hekim sorumluluğuna uygun davranır" dedi.

Güngör şöyle konuştu: "TTB, Covid-19 hastalığı ortaya çıktığı anda bir izleme grubu kurarak, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri değerlendirerek hem halkı ve sağlık çalışanlarını bilgilendiren hem de onlara yol gösterici çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların içerisndeki önemli insanlardan biri de Dr. Kayıhan Pala'dır. Tüm bu süreç içerisinde önemli br halk sağlığı sorunu olan pandemi sürecinin nasıl yönetileceğine ilişkin hem sağlık ortamıyla ilgili hem de Türkiye halkına yönelik çok önemli izleme ve görüş oluşturma süreçlerini birlikte yaşadık. Fakat bundan rahatsız olan siyasal iktidar ne yazık ki valilik eliyle ve rektörlük işbirliğiyle bu rahatsızlığını soruşturmayla devam ettiriyor. Fakat Kayıhan Pala bir bilim insanıdır, hekimdir. Hekim sorumluluğuna uygun davranır. Bu tür soruşturmalar daha önce başka arkadaşlarımızın da başına geldi. Onlar nasıl susmadılarsa, Kayıhan Pala da susmayacaktır. TTB Covid-19 izleme yapamaya ve Kayıhan Pala'yla birlikte çalışmaya devam edecektir."

'Bu akıl dışı soruşturmayı kabul etmiyoruz'

TTB'den de Pala hakkında açıklama geldi. "Prof. Dr. Kayıhan Pala halk sağlığının kararlı savunucusu, Türk Tabipleri Birliği’nin onurudur!" başlıklı açıklamada Pala’ya açılan soruşturmanın halkın doğru, bilimsel, gerçek bilgiye ulaşma hakkına, bilim insanının akademik özgürlüğüne, Türkiye’de hekimlerin birlikteliğinin sesi olan tabip odalarına ve TTB’ye bir saldırı olduğu belirtilerek, "Bu akıl dışı soruşturmayı kabul etmiyoruz" denildi.