44 tabip odasından Kayıhan Pala açıklaması

Pandemiyle ilgili yapmış olduğu açıklamalar gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma açılan Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya, TTB üyesi 44 tabip odası sahip çıktı.

Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında Bursa Valiliği, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevsizlik kararı verilen dosya gereği için Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilmiş, rektörlük de “halkı yanlış bilgilendirme ve paniğe yönlendirici” açıklamalar yaptığı iddiası ile soruşturma açmıştı.

'Halk sağlığının kararlı savunucusudur'

Tabip odalarının ilanında, olağan dışı dönemlerde doğru, bilimsel bilgileri paylaşan, yol gösteren insanların daha değerli olduğuna dikkat çekilerek “Böyle zamanlarda güç odaklarından bağımsız, topluma karşı sorumluluk taşıyan bilim insanlarına ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Belirsizlik ve yetersiz bilginin kuşattığı panik ikliminden ancak güven veren bilim insanlarının topluma seslenmesiyle çıkılır. Bu niteliklere sahip bilim insanlarının açık sözlü, içten gerçeği saklamayan paylaşımlarıyla panik azalır” denilerek bunlardan birinin Prof. Dr. Kayıhan Pala olduğu belirtildi.

'Soruşturmayı bir saldırı olarak görüyoruz'

Sözcü'nün haberine göre, bildiriye imza koyan 44 tabip odası Pala’nın bilim insanı sorumluluğunu layıkıyla yerine getirdiğinin tanıkları olduğunu vurgulayarak, “Güvenilir bir bilim insanı olarak Kayıhan Pala, pandemi sürecinde Türkiye ve uluslararası bilim dünyasının, ülkemizde yaşayan insanların ve özel olarak Bursa’nın bir şansıdır. Kayıhan Pala’ya açılan soruşturmayı halkın doğru, bilimsel, gerçek bilgiye ulaşma hakkına, bilim insanının akademik özgürlüğüne, Türkiye’de hekimlerin birlikteliğinin sesi olan tabip odalarına ve TTB’ye saldırı olarak görüyor, kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

44 tabip odası Bursa'da olacak

44 tabip odasının yönetici ve üyeleri, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nün açtığı soruşturmaya tepki göstermek ve soruşturmaya müdahil olmak üzere 21 Temmuz Salı günü saat 11.00’da Bursa’da olacak.