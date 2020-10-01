PE'den iki yeni dayanışma ağı

Tekirdağ Ergene’de bulunan Avrupa Serbest Bölge’de faaliyet yürüten işyerlerinde çalışan işçiler Patronların Ensesindeyiz (PE) ASB İşçileri Dayanışma Ağı’nın kuruluşunu ilan etti.

Yeni kurulan dayanışma ağı, şu açıklamayı yaptı:

Şahinler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin “Sendikayı içeriye sokacağıma fabrikayı kapatırım.” diyecek kadar işçilerin haklarını savunmasından korktuğu bilinmektedir.

2 milyon metrekare alanda, 3 milyar dolar yıllık ticaret hacmine sahip olan Avrupa Serbest Bölge’de tekstilden elektroniğe, makineden ilaca, ambalajdan otomotive birçok iş kolundan şirketin bulunduğu sanayi bölgesinde işçiler ağır çalışma koşullarına maruz kalarak çalışmaktadırlar.

Sendikayı içeriye sokacağıma fabrikayı kapatırım diyen Şahinler Holding’in patronu Kemal Şahin, işçilerin haklarını aramasından ne kadar korktuğunu belirtmiştir.

Avrupa Serbest Bölge’deki tüm şirketler, kendilerine sağlanan büyük avantaj ile tüm ticari süreçlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken kârlarına kâr katmaktadırlar.

Ceplerini dolduran patronlar korona günlerinde karantina kararı çıktığında üretim iznini alan ilk şirketler arasına girdiler. Bu süreçte yeterli önlemleri almadan üretime aralıksız devam ettiler. Pandemi süresince zorla yıllık izin kullandırtarak işçilerin haklarına göz diken şirketler, riskli grupta yer alan işçileri de zorunlu yıllık izne çıkartıp ardından ücretsiz izne sürüklediler. Bu durumu kabul etmeyip örgütlenme eğiliminde olan işçileri istifa etmeye zorladılar.

Tüm bu olup bitenleri ifşa etmek, örgütlenerek hak aramak için bir araya gelen Avrupa Serbest Bölge işçileri olarak bizler Patronların Ensesindeyiz ASB İşçileri Dayanışma Ağı’nın kuruluşunu ilan ediyoruz.

Onlar değil bizler çoğunluğuz.

Onlar değil bizler haklıyız.

Avrupa Serbest Bölgede çalışan tüm işçileri ASB İşçileri Dayanışma Ağı ile temasa geçmeye, dayanışmaya çağırıyoruz.

Ankara'da kafe bar emekçilerinden dayanışma ağı

Ankara'da da yeni kurulan PE Ankara Kafe Bar Emekçileri Dayanışma Ağı da kafe bar çalışanlarına bir çağrı mesajı yayınladı.

Çağrı mesajı şöyle:

Bizler, Ankara’da kafe bar sektöründe çalışan emekçileriz.

Yoğun çalışma saatleri ve ücreti ödenmeyen mesai saatlerinin mağduru olan biz kafe-bar emekçileri, ekonomik krizin daha da derinleştiği pandemi döneminde de yalnız bırakıldık. Pek çoğumuz hali hazırda sağlık ve çalışma güvencesinden yoksun çalışmak zorundayken, pandemi dönemi önlemleri kapsamında ya işimizden olduk ya da çok daha ağır koşullara mahkûm edildik.

Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte geri döndüğümüz işyerlerimizde, çalışma sürelerimiz günlük 12 saati buluyor. Masalar arasında uyulması gereken sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı gibi normal mekân kapasitesinin de üzerinde çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Bu süreçte, salgından dolayı işlerin azaldığı bahane edilerek işten atılmalarla ya da işsiz kalma korkusuyla karşı karşıya kaldık. Birkaç saatte bir değiştirilmesi gereken maskelerimizin sayısını sınırlandıran patronlar, sağlığımızı ve kuralları hiçe sayarak kazançlarını artırmaya devam ediyorlar.

Bizler, Ankara’daki kafe bar emekçileri olarak başta aşağıdaki taleplerimiz olmak üzere yaşadığımız sorunların çözülmesi için bir araya geliyoruz.

Taleplerimiz:

Haftalık yasal çalışma saatlerine sadık kalınması, mesai ücretlerimizin ve haklarımızın tarafımıza ödenmesi,

Pandemi süresince en çok risk altına giren ve virüsü yayma ihtimali olan gruplardan biri olan biz kafe bar emekçilerine maske, eldiven ve dezenfektan gibi gerekli ve zorunlu malzemelerin yeterince ve düzenli olarak temin edilmesi,

Yarı veya tam zamanlı çalışan bütün emekçilere sağlık güvencesinin sağlanması,

Günlük olarak yeterli ve sağlıklı beslenme koşullarının sağlanması,

İsteğimiz dışında gerçekleşen mesailer sonucunda oluşan ulaşım sıkıntılarının çözülmesi için yol desteğinin verilmesi ya da servis sağlanması,

Resmi tatillerde çift mesai ücreti ödemesi yapılması,

Ücretlerimizin günümüz ekonomik koşullarına göre yükseltilmesi.

Kafe ve barlarda çalışan emekçiler olarak, insan onuruna yakışır şartlarda çalışmak, sağlıksız koşullarda çalışmayı reddetmek ve haklarımızı almak için bir araya geliyoruz. Ankara’daki bütün kafe bar emekçilerini mücadelemize omuz vermeye çağırıyoruz. Gelin “Patronların Ensesindeyiz Ankara Kafe Bar Emekçileri Dayanışma Ağı”nda örgütlenip mücadeleyi dayanışmayla büyütelim.