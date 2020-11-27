Paris'te siyah yurttaşa işkence sonrası polisler görevden uzaklaştırıldı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, siyah bir adamı darp ettikleri ve hiçbir sebep olmaksızın ona karşı biber gazı kullandıklarını gösteren videoların yayınlanmasının ardından birkaç polis memurunun görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Olay, Macron hükümetinin, "polis vahşetinin filme alınmasını engellemeyi" öngören bir yasa tasarısını hazırlarken meydana geldi.

Fransız haber sitesi Loopsider tarafından Perşembe günü yayınlanan videolarda, Michel adlı kişinin işkence yapılarak gözaltına alındığını gösteriyor.

Loopsider'ın bildirdiğine göre, üç memur Michel'i sokakta maske takmadan yürürken gördükten sonra müzik stüdyosuna kadar takip etti. Hem stüdyonun içindeki bir güvenlik kamerasının, hem de dışarıdaki komşular tarafından çekilen video görüntülerinde, memurların Michel'i defalarca yumrukladığı ve copla dövdüğü görünüyor.

'48 saat boyunca gözaltında tutuldum'

Habere göre memurlar daha sonra oradan ayrıldı, takviye kuvvetlerini çağırdı ve stüdyoya biber gazı bombası atarak içindekilerin dışarı çıkmasını sağladı. Stüdyonun bodrum katında ses kaydı alan dokuz kişinin de darp edildiği bildirildi. Michel, Loopsider'a, memurların kendisine tekrar tekrar ırkçı hakaretler yağdırdığını ve 48 saat boyunca gözaltında tutulduğunu söyledi.

Olayın yaşandığı gün, Fransa’nın alt meclisi, yerel polisi "güçlendirmek" ve "tüm memurlara daha fazla koruma sağlamak" amacıyla bir yasa tasarısını onayladı. Söz konusu tasarı, memurların görüntülerini yayınlamayı suç haline getiriyor. Tasarı senatodan geçmeyi bekliyor.