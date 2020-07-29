Pandemide ikinci dalga endişesi

Almanya’nın hastalık kontrolü kurumu olan Robert Koch Enstitüsü’nün başkanı Lothar Wieler, haftalar sonra bir basın toplantısı düzenleyerek, Almanya’da yaşanan son gelişmelerin kendisini endişelendirdiğini ve vaka sayısındaki artışın ihmalkâr davranmaya başlamalarından kaynaklandığını söyledi.

Son bir hafta içinde günde ortalama 557 yeni vaka bildirildiğine dikkat çeken Wieler, vatandaşlarını kaydedilen ilerlemeleri boşa harcamamaya çağırarak, ‘‘Pandeminin nasıl ilerleyeceği bize bağlı’’ diye konuştu.

RKI başkanı Almanların yaz tatillerinden dönüşte virüsü ülkeye taşımalarının vakalardaki artışın nedenlerinden biri olduğunu belirterek, iş yerleri ve açık hava partilerinin de artışta etkili olduğuna dikkat çekti. İsrail gibi ülkelerin işlerin nasıl hızla tersine dönebileceğine örnek teşkil ettiğini hatırlatan Wieler, ‘‘Bunun ikinci bir dalganın başlangıcı olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Ama hijyen kurallarına uyarsak ikinci bir dalgaya dönüşmesini engelleyebileceğimiz konusunda iyimserim’’ ifadesini kullandı.

DSÖ: Dalgalar şeklinde düşünmeyelim

Dünya Sağlık Örgütü de Salı günü bir açıklama yaparak, kuzey yarım kürede yaz olması nedeniyle koronavirüsün yayılması konusunda kayıtsız davranılmaması çağrısında bulundu.

DSÖ yetkisi Margaret Harris Cenevre’de düzenlediği sanal basın toplantısında, koronavirüsün influenza gibi mevsimsel trendler göstermediğine dikkat çekerek, ‘‘İnsanlar hâlâ mevsimleri düşünüyorlar. Herkesin bunun yeni bir virüs olduğunu ve farklı davrandığını anlaması gerek’’ diye konuştu.

Harris kitlesel toplanmalarla hızla yayılmaya başlayan virüsün yavaşlatılması gerektiğini belirtti ve virüsün dalgalar şeklinde yayılacağını düşünmekten vazgeçilmesi çağrısında bu

lundu. Harris, ‘‘Bu tek bir büyük dalga olacak. Yükselecek ve sonra biraz azalacak. En iyisi onu düzleştirmek’’ ifadesini kullandı.