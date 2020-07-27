Covid-19: Günlük vakalar 40'a yakın ülkede rekor seviyede

Günlük koronavirüs vaka artışları 40'a yakın ülkede son haftada rekor seviyeye ulaştı.

Reuters'ın derlediği verilere göre, bu ülkelerde günlük vaka artışları önceki haftaya göre iki katına çıktı.

Vaka artışlarının yalnızca ABD, Brezilya ve Hindistan gibi pandemiden en çok etkilenen ülkelerde görülmediği, aynı zamanda Avustralya, Japonya, Hong Kong, Bolivya, Sudan, Etiyopya, Bulgaristan, Belçika, Özbekistan ve İsrail gibi ülkelerde de artış görüldüğüne dikkat çekiliyor.

Özellikle sosyal mesafe kurallarını erken gevşeten ülkelerin ikinci dalganın zirvesini gördükleri kaydedildi.

Reuters'ın verilerine göre, birçok ülkede Covid-19 vakaları geçtiğimiz ay düzenli bir artış gösterdi. Buna göre, en az 7 ülke, üç hafta önce buna benzer bir artış yaşarken, bu artışı en az 13 ülke iki hafta önce, en az 20 ülke geçtiğimiz hafta, 37'ye yakın ülkeyse bu hafta yaşadı.

Söz konusu derlemeye göre, bu hafta toplam vaka sayısında 4 milyonu geçen ve 4 gün üst üste virüs kaynaklı 1000'den fazla kişinin öldüğü ABD, vaka sayısında dünyada birinci sırada olmaya devam ediyor. Vaka sayılarının 1 milyonu geçtiği Brezilya ve Hindistan'da da ikinci dalganın zirvesine henüz ulaşılmadığı belirtildi.

İkinci dalga

Avustralya'da vaka artışlarının hızlanmasının ardından yetkililer, Melbourne kentinde altı haftalık karantina ve maske zorunluluğu uygulaması başlattı.

Günlük vakaların rekor seviyeye ulaştığı Avustralya'da ve Japonya'da özellikle genç nüfusta vakaların arttığına dikkat çekiliyor.

Günlük vakalarda bu hafta rekora ulaşan bir diğer ülke olan Meksika'da, Haziran ortasında düşüşe geçen toplam vaka sayısının yeniden artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Başkent Meksika'nın belediye başkanı Claudia Sheinbaum, son haftaki hastane başvurularının verilerine bakıldığında, Ekim ayındaki başvuru sayısının Haziran'daki sayıyı geçebileceğini belirtti.

İspanya'da günlük vakalarda görülen yeni rekorun da, ülkenin turistlere yönelik kısıtlamaları artırmasına neden olabileceği üzerinde duruluyor.

Afrika kıtasında, Kenya'nın iki haftadan az bir süre önce günlük vakalarda rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. Ülkede kısa bir süre önce uluslararası uçuşların 1 Ağustos tarihinde yeniden başlayacağını açıklayan devlet başkanı Uhuru Kenyatta, vaka artışlarının görülmesinin ardından yetkililerle acil toplantı kararı aldı.

Ortadoğu ülkesi olan Umman'da da vakaların rekor seviyeye ulaşmasının ardından hükümet, iki haftalık karantinanın yanı sıra yeni kısıtlamaları yürürlüğe koydu.