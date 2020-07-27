'Pandemi döneminde kullanılmayan ulaştırma projeleri için firmalara 1,5 milyar ödendi'

Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı ve eski Devlet Planlama Teşkilatı planlama uzmanı Prof. Dr. Uğur Emek, son yıllarda artan Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ) projelerine ilişkin Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'a açıklamalarda bulundu.

Emek, KÖİ sözleşmelerinin parasal büyüklüğünün yüzde 78’inin 2008 yılı sonrasına ait olduğunu söyledi.

İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Akkuyu Nükleer Santralı ve şehir hastaneleri dahil yapılan bu projeleri kullansın ya da kullanmasın yurttaşa da büyük fatura çıktığına dikkat çeken Emek, 150 milyar dolarlık bu garantilerin 81 milyarının şehir hastanelerinde kesinlikle vergi mükellefleri tarafından, diğerlerininse kullanıma bağlı olarak hizmet kullanıcıları ve vergi mükelleflerince ödeneceğini kaydetti.

Emek, pandemi süresinde 4 ay boyunca kullanılmayan ulaştırma projelerinde firmalara 1,5 milyar TL ödendiğine dikkat çekti.