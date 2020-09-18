Özel okullarda son durum ne? 'Her şeyi kılıfına uydurdular...'

soL, devlet okullarındaki tablonun ardından bu kez de özel okullarda çalışan eğitim emekçilerini dinledi.

Sınıfta yer açmak için öğretmenin masasının kaldırıldığı, öğretmenlere servis ve yemek hizmetinin durdurulduğu, eğitimde ise her şeyin kılıfına uydurulduğu bir dönemden geçiyor eğitim emekçileri.

İşte özel okullardaki tablo...

Özel okullarda yeni dönem nasıl başladı? Uygulamalar açıklanan kurallara göre mi yapılıyor yoksa herkes kitabına uyduruyor ve aslında bir kuralsızlık mı hakim?

İlk günler büyük bir tedirginlikle geçti. Sürecin yarattığı belirsizlik öğretmenleri endişelendirmişti. Sürecin yasal sınırlar içerisinde ilerlediği söylenemez fakat gerekli kılıfa uygun ilerledi.

4 Ağustos günü seminerlerle okul başladı. Ancak tamamen belirsizlik içerisinde geçen bir süreç yaşandı. Kim, hangi sınıfa kaç saat derse girecek vs hiçbir şey belirlenmediği için okulda sadece boş boş oturduk.

Okulda imkan olmasına rağmen 150 kişi kapalı, penceresiz salonda genel kurul yapıldı.

İlk hafta tüm öğretmenlere Covid testi yaptırıldı ancak sonuçlar duyurulmadı.

Bazı toplantılar yine uyarılarımıza rağmen minimum 50 kişi ile kapalı ortamda yapıldı.

Kurum maske dağıtmadı ama ilk hafta ortaya bırakılan maskelerden biraz temin ettik. Sonrasında hiç maske verilmeyeceği söylendi. Tamamen yasalara aykırı hareket ediliyor.

'Temizlik görevlisi sayısı yarıya indirildi'

Temizlik görevlilerinin sayısı yarıya indirildiği için girdiğimiz yerler düzenli dezenfekte edilmiyor. Temizlik görevlilerine fazla iş yükleniyor.

Uzaktan eğitim sürecini okulda gerçekleştirdiğimiz için her öğretmen bir sınıfta oturuyor ve sınıflar temizlenmiyor.

'Sınıflar sıkışık diye öğretmen masaları kaldırıldı'

Yüz yüze eğitim için sınıflar sıkışık, sınıfı genişletmek için öğretmen masaları kaldırıldı. Öğretmenler öğrenci sıralarına eşya bırakmak zorunda kalıyor.

Yemekhanede sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmiyor.

'8-10 saat yüz yüze, bir o kadar da online derse giriyoruz, maskelerimizi kendimiz temin ediyoruz'

Benim çalıştığım okulda 10 Ağustos itibariyle seminer başladı. Okulda dezenfektan dışında önlem yoktu. Maskelerimizi kendimiz temin ediyorduk, talep etmemize rağmen maske alınmadı. Ardından 17 Ağustos itibariyle online derslere başlandı ve bir hafta o şekilde evden çalıştık. 24 Eylül itibariyle 12. sınıflar için kurs programı başladı ve yüz yüze derslere gitmeye başladık. Haftalık 8-10 saat her öğretmen yüz yüze, bir o kadar da online ders yaptı. O.günden itibaren bu şekilde devam ediliyor. Ara sınıflar için evden online ders yapıyoruz.

'Bir ay izinsiz ve resmi olmayan şekilde çalıştırıldık'

Bu süreçte idarede tamamen bir kafa karışıklığı hakimdi ve yasal mevzuattan çok diğer okulların ne yaptığına baktılar. Okul mart ayından itibaren fiili olarak faaliyet durdurma kararı almasına rağmen çalışmaya başlamıştı. Dolayısıyla 10 Eylül'e kadar da o şekilde çalıştırıldık. Bazı öğretmenlerin sigorta itirazı üzerine okul tekrar çalıştığımız gün kadar sigorta ödeme yoluna gitti ve 10 Eylül'den itibaren o şekilde çalışmaya başladık. Ancak 1 ay izinsiz ve resmi olmayan bir şekilde çalışmış olduk.

'Her şeyi kılıfına uydurmuşlar'

Her şeyi kılıfına uydurmuşlar, devlet okulları gibi özel okullar da Corona'dan dan nasibini almaya başladı. Halen öğretmenleri okullara çağırıyorlar.

'MEB'in özel okulları kurtarma amacı başarıya ulaştı'

Kayıt alma durumları nasıl? Bakan özel okullara çalıştı diyorduk. İşleri görülmüş oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı'nın özel okulları kurtarma amacı başarıya ulaşmış sayılabilir. Okulların eğitim öğretim dönemi uzaktan devam ettiği takdirde velilere geri ödemesi gereken miktardan kurtulmak en önemli amaçtı, bu da sağlandı gibi.

'Geçen seneye göre üç sınıf fazla oluşturuldu, kayıtlar oldukça iyi'

Kayıt durumu özellikle 9. sınıf ve Hazırlık sınıflarında oldukça iyi. Geçen seneye kıyasla 3 sınıf fazla oluşturuldu. Sınıflar ortalama 20 kişi.

'Kayıt sayısı arttı'

Kayıt durumları iyi durumda görünüyor. Bazı12. sınıflar daha çok özel öğretim kurslarına yönelip devlet okullarına geçmeyi tercih etti ve orda kayıt kaybetti okul ancak ara sınıflarda velilere devlette verim alamayacakları, okulun uzaktan online eğitimi pazarlanarak kayıt yapılıyor ve şu ana kadar kayıtların iyi durumda olduğu söyleniyor idare tarafından. Ancak ödemelerin aksadığı velilerin ödemelerini geciktirdiği belirtiliyor. Öğrencilerin kitaplarını edinememesi de velilerin hem ekonomik olarak hem de sürecin gidişatı ile ilgili temkinli davrandıklarını gösteriyor.

Kayıt oranı düştü. İki sınıf açılmadı ama diğer kampüslere oranla yüksek bir kayıt oranına sahip.

Özellikle sınav gruplarında fazla bir kayıp görünmezken lise kademede 9. sınıflarda kayıtlar şimdilik %50 düşmüş durumda.

Ara sınıflarda da kayıp var ancak devlet okuluna geçişler çok sınırlı. Başka bir özel okula gitme şeklinde genelde.

'Kısa Çalışma Ödeneği devam ediyor, tam maaş alıyoruz ama sigortamız belirsiz'

Peki, bir de sizlerin yaşadıklarına gelirsek... Kısmi çalışma sıklıkla görülüyor mu? Uzaktan eğitim araçlarıyla evden çok daha fazla çalışıp, bir de ücret kısıntıları ile karşılaşılıyor mu?

Kısa Çalışma Ödeneği süresinin uzatılması sonucu bu uygulama devam ediyor. Maaşlarımızı tam alabiliyoruz ancak sigorta primlerinin nasıl ve ne kadar yattığı belirsiz.

Kurumda KÇÖ yapılmadı. Maaşlarda bir eksiltme yok. Ancak zam oranı yüzde 8'in altında geldi.

Öğretmen ihtiyacı olmasına rağmen alım yapılmadığı için fen ve matematik alanlarında dahi her öğretmen en az 28 saat derse girecek.

Uzaktan eğitim yapılmasına rağmen okula gelmek zorundayız.

'Kurumda pozitif vaka çıkıyorsa da bize söylenmediğini düşünüyoruz'

Öğretmenler genel olarak öfkeli. Kurumda Covid pozitif çıkıyorsa da bize bilgi verilmediğini düşünüyoruz.

'Sigorta için yüz yüze eğitim baz alınıyor, kayıt yaparken online eğitim pazarlanıyor'

Evden yapılan derslerin en büyük handikapı öğrenci katılımının düşük olması. Öğretmenlere herhangi bir materyal internet ya da bilgisayar desteği sağlanmadı. Herkes kendi şartlarını kendisi oluşturarak bu dersleri vermeye çaba gösteriyor. Ayrıca yüz yüze olmaması derslerin verimini ve öğretmenin motivasyonunu düşürüyor. En büyük handikapı ise sigorta ödenmemesi. Evden yapılan dersler için değil de 12. sınıflara yönelik yapılan yüz yüze dersler baz alınıyor sigorta için. Oysa kayıt alırken pazarlanan şey online eğitim ara sınıflara.

'Raporlular evden ders yapıyor, temaslılara okula gel deniyor'

Raporlulara evden ders yap, temaslı olup test sonucu bekleyenlere okula gel deniyor. Bazı okullarda Covid-19 vakaları çıktı ancak öğretmenler test yapıyor ve buna rağmen işe çağrılabiliyor. Bu arada bir kısım öğretmen arkadaşımız temaslı olduğu için raporlu ama ders yazmaya devam ediyorlar. Raporu olan öğretmenin evden çalıştırılması suç değil mi?

Öğretmenlerin geneli evden uzaktan eğitimden yana, derslere giriyoruz ama okula gitmek zorunda olduğumuzdan dolayı haliyle bir endişe ve korku hakim. Uzaktan eğitim sisteminin oturmaması haliyle bize daha çok zorluk ve iş yükü getiriyor.

Ağustos ayında da KÇÖ'den yararlanılarak maaşlar ödendi. 08.30-17.30 mesai yapmıyor olmakla birlikte günlük 8 saat ders işlenmeye devam ettiği için yüz yüze eğitimdeki ders saati oranında ders yapıyoruz. Bu şartlarda bir sonraki ay kısa çalışmadan yararlanılıp yararlanılmayacağına dair net bir bilgi yok.

'Çalışan sayısı azaltıldığı için dar bir alanda yemek yemek durumunda kalıyoruz'

Servis, yemekhane gibi başlıklarda tablo nasıl?

Okulların genel olarak servis, yemekhane gibi ortamlarının halen tam kapasite ile açık olması sağlıklı değil.

Yemekhanede sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmiyor.

Geniş bir yemekhane alanı bulunmasına rağmen çalışan sayısı azaltıldığı için dar bir alanda yemek yemek durumunda bırakılıyoruz.

Servislerde ekstra bir önlem yok. Klimalar da çalıştırılmadığı için havasız ortamda yolculuk ediliyor.

'Öğretmenler için servis tamamen kaldırıldı, yemek de çıkmıyor'