Oscar ödülleri sahiplerini buldu

2021 Oscar Ödül Töreni bu yıl dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolarda yapıldı. Oscar ödüllerini kazananlar şu şekilde:

En İyi Film Ödülü, Nomadland'e, En İyi Yönetmen Ödülü de Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao'ya verildi.

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Nomadland'den Frances McDormand aldı.

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını The Father'daki performansıyla Anthony Hopkins aldı.

En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü'nü de "The Father" kazandı.

En İyi Belgesel kategorisinde "My Octopus Teacher" Oscar ödülünün sahibi oldu.

BBC'de yer alan habere göre en İyi Özgün Senaryo Ödülü'nü, Promising Young Woman filmiyle Emerald Fennell kazandı.

Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde kazanan, Another Round filmi oldu.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü, Judas and the Black Messiah filmindeki rolüyle Daniel Kaluuya'ya gitti.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü ise Minari filmindeki rolüyle Yuh-Jung Youn aldı.

Ma Rainey's Black Bottom, En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı ödülünü aldı.

En İyi Kostüm Tasarımı ödülü yine Ma Rainey's Black Bottom'dan Ann Roth'a gitti.

En İyi Ses ödülünü Sound of Metal filmi aldı.

Sound of Metal'in ikinci Oscar'ı ise En İyi Film Kurgusu kategorisinden geldi.

Two Distant Strangers, En İyi Kısa Film ödülünü aldı.

En İyi Kısa Animasyon ödülü, "If Anything Happens I Love You" filmine verildi.

En İyi Animasyon kategorisinde ise "Soul" filmi Oscar'ın sahibi oldu. Soul'un ikinci Oscar'ı ise En İyi Özgün Müzik kategorisinden geldi.

En İyi Özgün Şarkı ödülü "Fight for You" ile Judas and the Black Messiah filmine gitti.

En İyi Kısa Belgesel ödülünü "Colette" adlı belgeselle Anthony Giacchino ve Alice Doyard aldı.

En İyi Görsel Efekt kategorisinde Tenet, Oscar'ın sahibi oldu.

En İyi Prodüksiyon Tasarımı ödülü ise Mank filmine verildi. 10 dalda ödüle aday gösterilen Mank'ın gecedeki ilk ödülü oldu.

Mank'ın ikinci ödülü ise En İyi Sinematografi kategorisinde geldi. Erik Messerschmidt Oscar ödülünü alan isim oldu.