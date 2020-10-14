ODTÜ hazırlıkta paralı eğitim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler, okulun isteği üzerine, öğrenimlerine devam edebilmek için çeşitli yayın kuruluşlarına 600 TL'ye varan ödeme yapmaya mecbur bırakıldıklarını söyledi. Öğrenciler, okul tarafından düzenlenen bir online eğitimde, belirtilen internet sitelerinden kitap ve online bir platforma erişim kodu almak zorunda bırakıldıklarını anlattı.

Para ödemek zorunlu

Okulun öğrencilerle paylaştığı bilgiye göre, ödevlendirme ve ders takibi bu platformlardan yapılacak. Ayrıca, satın alınan bu materyaller üzerinden yapılacak çalışmalarla öğrencilere not verilecek.

ODTÜ’de hazırlık okuyan her öğrencinin, sene sonu gerçekleştirilen hazırlık atlama sınavına girebilmesi için belirli bir puan toplaması gerekiyor. Toplayacağı puanların yüzde 10’unun paralı platformlar aracılığıyla verileceği düşünüldüğünde, öğrenciler zor durumda bırakılıyor.

Kurlara göre değişen fiyat listesinde "beginner" ve "elementary" grupları 600 TL, "pre-intermediate" ve "intermediate" grupları 440 TL ve "upper-intermediate" grubunda olan öğrenciler ise 315 TL ödeyecek.

soL'a konuşan bir ODTÜ hazırlık sınıfı öğrencisi, "Daha okula adımımızı atmadan para istemeye başladılar. Pandemi koşullarıyla birlikte zaten zorlaşan eğitim şartları öğrencilerden para istenmesiyle birlikte daha da zorlaştı" dedi.

Öğrenciler ODTÜ Hazırlık yönetiminin konuyla ilgili oluşturduğu kitap fonunun kaç kişiyi kapsayacağı ve ne kadar yararlı olacağına şüpheyle yaklaşıyorlar.

Okul yönetiminden yanıt yok

Hazırlık öğrencileri kendi aralarında WhatsApp grupları kurarak, bu duruma olan tepkilerini, okul yönetimine topluca mail atarak gösterdi. Ayrıca bu durumla ilgili bir hashtag çalışması da yapılmıştı. Ancak bu iddia ve tepkilere okul yönetiminden henüz herhangi bir yanıt gelmedi.

ODTÜ’de online eğitimin başlamasına rağmen durum belirsizliğini korurken, öğrenciler yönetimden yanıt bekliyorlar.