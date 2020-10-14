Marmara Üniversitesi'nden kitap soygunu: Her öğrenci 1060 TL verecek

Marmara Üniversitesi güz döneminde online eğitim kararı aldığını duyurmuştu. Hazırlık öğrencileri ise döneme başlarken okul yönetiminin alınmasını zorunlu kıldığı pahalı ders kitaplarıyla karşılaştı.

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamak için alınması zorunlu kılınan bu kitapların bedeli bir öğrenci için 1060 TL.

Kitaplar Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun öğrenciler için kişiselleştirilmiş internet sayfasında satışa sunuluyor.

Okul yönetiminin getirdiği sisteme göre kitaplarda yer alan şifreler sayesinde öğrenciler internet üzerinden verilen ödevleri yapacak. Bu ödevlerden alınan notlar da hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamak için belirleyici olacak.

Bu sistem kitapların satın alınmasını zorunlu kılıyor. Marmara Üniversitesi hazırlık öğrencileri ise durumdan şikayetçi. Okul yönetimi ise yalnızca kitapların maliyetini karşılamaya gücü yetmediğini belgeler ile ifade eden ve bunu ispatlayabilen sınırlı sayıda öğrenci için kitapların indirimli satışının mümkün olabileceğini ilan etti.

Öğrencilerin birçoğu zaten ek işlerde çalışarak okumaya çalıştıklarını belirtirken, böylesi bir dayatmanın kabul edilemez olduğunu söylüyorlar. İçtiği çayın parasını bile hesaplayan öğrencilerin ezici çoğunluğu için bu rakamın çok yüksek olduğunu belirten öğrenciler, bunu kanıtlamak için nasıl bir belge istendiğini de anlamış değil.