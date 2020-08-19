Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri için 'ileri demokrasi' dedi

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Pazartesi günü katıldığı bir televizyon yayınında, Birleşik Arap Emirlikleri için "ileri demokrasi" terimini kullandı.

BAE kaynaklı Sky News Arabia kanalına konuk olan Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yapılan anlaşmanın bölgesel barışa nasıl hizmet edeceği yolunda bir soruyu yanıtlarken şöyle dedi:

"Anlaşma BAE ile İsrail'i birbirine bağlıyor, her ikisi de ileri demokrasilerdir ve gelişmiş toplumlara sahiplerdir"

Netanyahu'nun mülakat yayınının videosunu kendi Twitter hesabına yüklediği ve daha sonra kaldırdığı görüldü.

'İleri Demokrasi!'

Birleşik Arap Emirlikleri'nde başkan ve yardımcısını Yüksek Federal Konsey seçiyor. Bu yapıysa zaten birliği oluşturan 7 emirliğin hâkimlerinden kurulu oluyor. Siyasi partilerin yasak olduğu Emirliklerde, aslında bu seçim bile göstermelik. Zira, bu konuda yazılı bir kural olmadığı halde, Başkan'ın Dubai'li El Nahyan aşiretinden, Başkan Yardımcısı'nın da yine Dubai'li El Maktum aşiretinden olması değişmeyen bir teamül durumunda.

