Morales'ten Elon Musk'a darbe cevabı: Şimdi hangi gerekçeye sığınacaksınız

Bolivya'nın anayasal lideri Evo Morales, ABD'li patron Elon Musk'ın Bolivya Darbesine yönelik "Kime istersek darbe yaparız, aşın bunları" söylemine cevap verdi. Bolivya'nın sürgündeki lideri Morales "Artık, hangi argümanlarla darbe olmadığını söyleyecekler? Gerçek şu ki, hükümetimizi deviren yabancıların çıkarlarına boyun eğenlerin neden darbe yaptıkları inkar edilemez" diyerek müzisyen Roger Water'ın "Lityumun keşfi Bolivia'yı hedef tahtasına koydu" dözüne atıfta bulundu.

Ahora, ¿con qué argumentos dirán que no hubo golpe de Estado? La verdad se impone revelando el sometimiento de los socios de intereses externos que ejecutaron el derrocamiento de nuestro gobierno. Lo dijo @rogerwaters: descubrir el litio puso a #Bolivia en la mira. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 26, 2020