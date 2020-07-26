Morales'ten Elon Musk'a darbe cevabı: Şimdi hangi gerekçeye sığınacaksınız

Evo Morales, Elon Musk'ın Bolivya Darbesi üzerine söylemlerine yönelik 'Artık yabancıların çıkarlarına boyun eğenlerin neden darbe yaptıkları inkar edilemez' dedi.

Haber Merkezi

Bolivya'nın anayasal lideri Evo Morales, ABD'li patron Elon Musk'ın Bolivya Darbesine yönelik "Kime istersek darbe yaparız, aşın bunları" söylemine cevap verdi. Bolivya'nın sürgündeki lideri Morales "Artık, hangi argümanlarla darbe olmadığını söyleyecekler? Gerçek şu ki, hükümetimizi deviren yabancıların çıkarlarına boyun eğenlerin neden darbe yaptıkları inkar edilemez" diyerek müzisyen Roger Water'ın "Lityumun keşfi Bolivia'yı hedef tahtasına koydu" dözüne atıfta bulundu.

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