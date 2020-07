Elon Musk'dan 'Lityum Darbesi' itirafı

Amerikalı milyarder Elon Musk, ABD'nin Bolivya'da Morales iktidarına karşı gerçekleştirilen askeri darbeyi sahiplenen bir twitter mesajı yayımladı.

ABD seçimleri ile ilgili bir tartışmada "hükümetin bir destek pakedi daha yayımlaması halkın yararına olacak bir şey değildir" mesajı yayımlayan Musk'a yanıt veren bir ABD yurttaşı "Halkımızın yararına olmayan bir şey nedir biliyor musunuz? Siz oradaki Lityum'u yağmalayasınız diye ABD hükümetinin Bolivya'da bir darbe örgütlemesi" diye yazdı.

You know what wasnt in the best interest of people? the U.S. government organizing a coup against Evo Morales in Bolivia so you could obtain the lithium there.