Elon Musk'dan 'Lityum Darbesi' itirafı

Amerikalı milyarder Elon Musk, ABD'nin Bolivya'da Morales iktidarına karşı gerçekleştirilen askeri darbeyi sahiplenen bir twitter mesajı yayımladı.

ABD seçimleri ile ilgili bir tartışmada "hükümetin bir destek pakedi daha yayımlaması halkın yararına olacak bir şey değildir" mesajı yayımlayan Musk'a yanıt veren bir ABD yurttaşı "Halkımızın yararına olmayan bir şey nedir biliyor musunuz? Siz oradaki Lityum'u yağmalayasınız diye ABD hükümetinin Bolivya'da bir darbe örgütlemesi" diye yazdı.

You know what wasnt in the best interest of people? the U.S. government organizing a coup against Evo Morales in Bolivia so you could obtain the lithium there. — Armani (@historyofarmani) July 24, 2020

Musk'ın yanıtıysa pişkin bir emperyalistin cüretini yansıtıyordu:

"Biz kime istersek darbe yapacağız! Buna alışın."

We will coup whoever we want! Deal with it. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2020

Lityum için pilli darbe

Telesur'da yayımlanan habere göre, ülkedeki zengin Lityum rezervlerinin özellikle elektrikli arabaların bataryaları için önemli olduğu biliniyor ve bu yüzden halkçı Morales iktidarına karşı yapılan darbe "Lityum Darbesi" olarak da anılıyor.

Tesla otomobil üreticisi olarak tanınan Musk'ın Bolivya ilgisi de sözkonusu lityum rezervleri ile ilgili.

Nitekim darbecilerin sürekli erteledikleri başkanlık seçimlerinde sağ kanat başkan adayı Añez'in yardımcısı olarak sahne alan Samuel Doria Medina Uyuni kentindeki lityum rezervlerini değerlendirecek bir Brezilya-Bolivya ortak projesi önerirken darbecilerin Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Karen Longaric da 31 Mart tarihli bir mektupla Elon Musk'a şöyle seslenmiş: Sizin ya da şirketinizin oluşturacağı herhangi bir girişim ülkemizde şükranla karşılanacaktır.