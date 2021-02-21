Mısır Petrol Bakanı'ndan İsrail'e ziyaret

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, bugün İsrail'i ziyaret etti. Tarık el-Molla son 5 yıl içinde Mısır hükümetinden İsrail'e resmi ziyarette bulunan ilk isim oldu.

Mısırlı bakan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kudüs'teki başbakanlık ofisinde bir araya geldi.

Times of İsrael'in haberine göre Netanyahu, Tarık el-Molla'ya Akdeniz'de keşfedilen doğalgazın İsrail, Mısır ve diğer ülkeler arasında işbirliğinde "inanılmaz bir fırsat" sunduğunu söyledi. Görüşme öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Netanyahu, ziyareti iki ülke arasındaki ilişkiler açısından "önemli bir gün" diye niteledi.

El-Molla ise İsrail, Mısır, Kıbrıs, Yunanistan ve Filistin'i kapsayan Doğu Akdeniz Gaz Forumu görüşmelerini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Görüşmeye İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ve Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat'ın yanısıra iki ülkenin elçileri ile Mısır'ın devlet doğalgaz şirketi başkanı da katıldı.

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, Bakan Tarık el-Molla'nın Pazar günü Ramallah ve İsrail'i ziyaret edeceği, Filistin Ekonomi İşleri Başkanı Muhammed Mustafa ve İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile görüşeceği belirtilmişti. El-Molla'nın ziyaretinin amacının Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun hedef ve çalışmalarını desteklemek olduğu kaydedilmişti.