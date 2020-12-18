Hulusi Akar'dan Mısır ve İsrail mesajı: Anlaşma yapılabilir

Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi.

“ABD’de yönetim, bakanlar, bürokratlar, yapı değişiyor. Önümüzde neler olabilir bakacağız. Bizim durduğumuz yer doğru; S-400’ü gizli saklı almadık. Patriot istedik; NATO’dan Patriot bataryaları geldi ve gitti. F-35 konusunda da geniş yelpaze var; global düşünce ile her tarafa bakıyoruz. Masada her seçenek mevcut…” diyen Akar'ın söylediklerinin satırbaşları şu şekilde:

'Yaptırımlar ölümcül olmaz'

"Savunma Sanayi Başkanlığı’nın (SSB) yaptırımlar sebebiyle sıkıntıları olabilir, ama bunların ölümcül olmayacağı da kesin. Hayat dinamik. ABD’de yönetim, bakanlar, bürokratları, yapı değişiyor. Önümüzde neler olabilir bakacağız. Bizim durduğumuz yer doğru. S-400 gizli saklı almadık, Patriot istedik. NATO’dan Patriot bataryaları geldi gitti. .83 milyonu korumak zorundayız. F35 konusunda da geniş yelpaze var. Global düşünce ile her tarafa bakıyoruz.

Rus uçağı seçenek mi?

(SU-35 ve SU-57 seçeneği de düşünüldü mü?) Genel çalışma yapılıyor. Hiçbir şeyi ayrı değerlendirmiyoruz. Geniş bir alanda olaya bakıyoruz. Her türlü olasılık var. 83 milyonun savunma ve güvenliğinden sorumluyuz. Havada, denizde, karada savunma sanayii de gerekli ne varsa bunları yapma azim ve kararlılığındayız. Milli savunma sanayiine kamu özel sektörün destek olması lazım. Diplomatik ilişkileri de devam ettiriliyor, aklıselim, sağduyunun galip gelmesinin müttefiklik ruhunun gereğinin yapılmasını istiyoruz.

'Bir S-400'e feda mı edilecek?'

Türkiye-ABD arasında iş birliği müttefiklik ilişkileri var. Bir S-400 için bunları feda mı edeceksiniz? Fiili durum çıktı... Temennimiz uygun olmayan karardan ABD’li müttefiklerimizin dönmeleri, sağduyunun, aklıselimin hakim olması orta ve uzun vade planlarımızın dikkate alınması.

'Kullanmak için aldık'

Mevcut durumumuz ülkemizin ve milletimizin hava ve füze savunması için aldık süreç devam ediyor kabul testleri, muayeneleri var bunlar devam ediyor. Meseleye tesir eden askeri siyasi, teknolojik faktörler var bunları düşünerek yaptığımız faaliyetler var. Bunlara yönelik planlamalarımız var. Kullanmak için aldık başka ülkelere satılması gündemde değil.

Yunanistan'la gerilim

Güven artırıcı görüşmelerinin 2’si Atina, biri Ankara’da yapıldı. 4. Ankara’da yapılmasını bekliyoruz. NATO Genel Sekreteri ile Cumhurbaşkanımızla görüşerek ayrışmaya yönelik toplantılar yaptılar. Ay sonunda yenisi yapılması planlanıyor. NATO Karargahındaki görüşmelere biz gidiyoruz Yunan komşularımız gelmiyor. Yunan tarafı suçüstü yakalandığı için birtakım tedbirlerle ortalığı karıştırıyor.

İsrail ve Mısır'la anlaşma

(Deniz Yetki Anlaşması Mısır ve İsrail ile de yapılır mı?) Konjonktür süreç meselesi. Gelişmelere bakacağız hak menfaatlerimiz var. Çeşitli fırsatlar, ihtimaller var. Karşılıklı istek anlayış meselesi… Bir noktaya geldiğinde görüşme konuşma olabilir. Zamanla alakalı şeyler. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Barıştan iyi komşuluk karşılıklı görüşme konuşmalardan yanayız ama bu saygıyla olacak. Belli bir aşamaya gelince biz de adım atarız.