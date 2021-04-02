Milli Eğitim, öğretmenlerin imam hatip okuluna kayıtları teşvik etmesini istiyor

Sivas’ta 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Zeki Hayran Proje İmam Hatip Ortaokulu öğrenciler ve velilerin ilgisini çekmek ve öğrenci kayıtlarına teşvik için broşür hazırladı.

Hazırlanan broşürler bizzat Milli Eğitim İl Müdürlüğü aracılığıyla ildeki diğer okullara da dağıtılarak, öğretmenlerden bu broşürü yaygınlaştırmaları ve okulu tanıtmaları istendi. Broşürde, okulda görev yapan öğretmenlerin Sivas’ta seçilerek oluşturulan ilk ve tek öğretmen kadrosu olduğu, 4. sınıflara özel seçme sınavının yapıldığına dair bilgilere yer veriliyor.

Bahsi geçen okul bir proje okulu olduğundan proje okullarına özel bir yönetmelikle yönetiliyor. Sözkonusu okullar Milli Eğitim Bakanlığı'nın "gözde" okulları arasında yer alıyor. Bakanlık bu okulların ihtiyacı olan her kaynağı ikiletmeden sağlıyor. Devlet okullarına yetersiz alanlar verilirken, çocukların teneffüse çıkacak bahçeleri bile sınırlıyken, okullarında basit bir beden eğitimi salonu, bir laboratuvar bile bulunmazken imam hatip okullarına bu kadar imkan sağlanması da tepkilere yol açtı.

Okulun sosyal medya hesabında da çok sayıda paylaşım yapılıyor.

İlk günkü heyecanla ve yüzlerce hafızın hikayesine imza atmanın tecrübesi ve haklı gururuyla yine sahalardayız. @mebhafiz @sivasmem pic.twitter.com/EBMYEunW9S — Sivas Zeki Hayran Hafız İHO (@HafZeki) February 18, 2021

Antalya'daki Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu da sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, kendisini tercih eden öğrencilere ödül vereceğini duyurmuştu.