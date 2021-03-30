Tercih edilmeyen imam hatip ortaokulundan ödül vaadi

Tüm dayatmalara rağmen imam hatip okullarına beklediği sayıda öğrenci bulamayan AKP, öğrencileri imam hatiplere çekmek ve imam hatipleri yaygınlaştırmak için farklı yöntemler deniyor.

Afişler, pankartlar, sosyal medya üzerinden çağrılar, ücretsiz servis, ücretsiz öğlen yemeği gibi girişimler yeterli olmayınca şimdi de hali hazırdaki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatına aykırı olarak burs, ödül gibi yöntemler deneniyor.

Antalya'da Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, ilkokuldan sonra kendi okullarını tercih etmesi için yaptıkları sınavlarda derece yapan öğrencilere tablet, bisiklet, saat gibi ödüller vadediliyor.

Eğitim İş Antalya şubesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, devlet okullarında ödüllü kayıt kabul sınavı diye bir uygulama yapılamayacağını söylerek sınav sonucunda vaadedilen ödüllerin maddi kaynağının nereden karşılanacağını sordu.

Açıklamada "Eğer böyle bir kaynak ya da ödenek varsa bu kaynak diğer bütün öğrencilere de verilmelidir. Bu durum eğitimde fırsat eşitliğine aykırıdır denilerek bazı okulların özellikle de imam hatip okullarının müşteri çekmeye çalışan esnaf mantığı ile, kendi okullarını cazip hale getirme, başarılı öğrencileri bir şekilde okullarına çekme girişimleri haksız ve de hukuksuzdur. Biz Eğitim-İş Sendikası olarak MEB mevzuatına göre velilerimizin ve öğrencilerimizin ikametlerine uygun okullara kayıtlarını yaptırmalarının doğru olduğunu düşünüyoruz" denildi.