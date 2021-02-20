Maden Mühendisi Canan Tosun'u darp eden patronu tutuklandı

Balıkesir'de Marmara Adası’nda bir mermer ocağında çalışan Maden Mühendisi Canan Tosun, patronu tarafından ağır bir şekilde darp edilmişti.

Terzi Mermer adlı bir mermer ocağında çalışan Maden Mühendisi Canan Tosun, Uygun'un kendisini bir odaya kilitlediğini ve yüzüne vurmaya başladığını aktarmış, konuyla ilgili video yayınlamıştı.

Olay günü Fatih Uygun'un Canan Tosun'u darp etmesinin ardından bıçakla kovalaması ve üzerine arabayı sürmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

'Öldürmek için arabayı üzerime sürdü'

DHA'nın haberine göre, Tosun "Şu anda kolum alçıda. Tartışmamızın ardından sonraki gün beni fabrikada yalnız yakaladı. Bütün kapıları kilitledi. İlk önce bana yumrukla saldırdı. Sonrasında yere yatırdı. Oradan zorla kaçtım. Onun dayısı camları kırıp beni kurtardı. Fabrikanın önünde çamurlara düştüm. Arabayı üzerime sürdü beni öldürmek için. Beni bıçakla kovaladı. Fabrikanın içerisine girdim. İşçiler beni onun elinden alamadı. Şu an savcılık onu serbest bırakmış. Ben burada rapor almaya çalışıyorum" dedi.

Tosun'un vukatı Güven Kuzu, "Müvekkilim çalışmış olduğu iş yerinde bir odaya kapatılarak patronu tarafından acımasız bir şekilde dövülmüştür. Yüzüne yumruk atılmış, saçından çekilerek sürüklenmiş, kolu kırılmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar mevcuttur" diye konuştu.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Fatih Uygun, Canan Tosun'un darp raporu alıp tekrar şikayetçi olması üzerine tekrar gözaltına alındı. Uygun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.