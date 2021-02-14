Patronu tarafından ağır bir şekilde darp edilen Canan Tosun, savcılığa ifade verdi

Marmara Adası’nda bir mermer ocağında çalışan Maden Mühendisi Canan Tosun'un patronu Fatih Uygun tarafından ağır bir şekilde darp edilmesi hakkında TMMOB Maden Mühendisleri Odası "Meslektaşımız Canan Tosun’a yönelik patron şiddetini kınıyor, iktidarın kadına yönelik şiddetin önünü açan hukuk anlayışını reddediyoruz." dedi.

Canan Tosun'un darp raporu alarak savcılığa ifadesini verdiğinin aktarıldığı açıklamada "ancak şiddeti uygulayan Fatih Uygun tutuklanmak yerine serbest bırakılmıştır" denildi.

Ülkede son yıllarda giderek artan ve ağırlıklı olarak kadını hedef alan şiddetin işyerlerine de sıçradığı belirten Maden Mühendisleri Odası, işyerinde yaşanan şiddet için de "cezasızlık" uygulandığını söyledi.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Canan Tosun’un yanında beyan ederek "kendisine uygulanan şiddette sorumluluğu bulunan kişilerin gereken cezayı almaları için elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. Toplumsal alanda artan şiddetin bir yansıması olarak değerlendirdiğimiz işyerinde yaşanan patron şiddetini kınıyor, şiddet uygulayanlara yönelik cezasızlık uygulamasının son bulmasını talep ediyoruz." dedi.

Balıkesir'de Marmara Adası’nda Terzi Mermer adlı bir mermer ocağında çalışan Maden Mühendisi Canan Tosun, patronu tarafından ağır bir şekilde darp edilmişti. Kendisini içeri kilitleyip darp eden patron Fatih Uygun, daha sonra da Tosun'un üzerine arabasını sürerek onu ezmeye çalışmıştı.